Les équipes de France travail du département sont engagées au quotidien dans différents dispositifs mis en place pour «recruter autrement». À Charmes, pour répondre à la sollicitation du maire, Nicolas Thibeuf, la responsable de l’agence de Chauny, Marie-Christine Hazard, en partenariat avec le club «Les entreprises s’engagent», a expérimenté le nouveau dispositif «Patron dans mon village», une première pour le département de l’Aisne.

Des compétences et des besoins

Accueillis dans les locaux de la bibliothèque de Charmes, une quinzaine de chercheurs d’emplois habitant la commune, ont été invités à évoquer leur parcours et leurs attentes en matière de projet professionnel. Les dirigeants de TPE et PME présents à leurs côtés ont fait de même, exposant parfois des parcours véritablement «atypiques». Cette «vraie rencontre humaine» organisée dans un lieu particulier, dans un format exceptionnel, a pour objectif de faire que les uns et les autres échangent sur leurs difficultés, leurs envies, leurs besoins. Marie-Christine Hazard a vu dans ce nouveau dispositif un moyen de «casser les codes», d’aller bien au-delà d’un simple échange de CV.

Une immersion à la clé

Plus qu’un niveau scolaire ou un diplôme, les organisateurs ont insisté sur la nécessité d’être soi-même : «nous sommes des individus avant même d’être cariste ou autre...», a relevé Aline Lemeret, responsable départementale France Travail, venue observer le déroulement de cette action innovante. Les dirigeants ont aussi insisté sur les possibilités de formation et d’évolution en interne. À l’issue de ce temps d’échanges, les chercheurs d’emploi ont pu s’inscrire pour effectuer une période d‘immersion dans une ou plusieurs des entreprises locales engagées. Marie-Christine Hazard et Nicolas Thibeuf sont revenus en fin de rencontre sur l’aspect concret de cette action présentée «comme un tremplin pour trouver un emploi, déterminer un projet professionnel».