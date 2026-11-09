Pyramides d'Argent 2026 : zoom sur les 8 lauréats distingués

Lancé il y a 20 ans, ce concours vise à valoriser le travail des différents promoteurs sur le territoire. Présidé par Benoit Poncelet, directeur du CAUE du Nord, le jury pluridisciplinaire réunissant les partenaires de la FPI (Fédération des Promoteurs Immobiliers) a départagé 34 candidatures, à savoir 34 opérations portées par une vingtaine de promoteurs. L'évaluation s'est articulée autour de quatre piliers majeurs : la justesse architecturale et urbaine, la sobriété carbone et matière (anticipation RE2020, réemploi, biosourcé), la mixité globale (sociale, générationnelle, fonctionnelle et énergétique) et le confort d'usage des résidents (traversabilité, lumière naturelle et espaces extérieurs généreux). "Les catégories évoluent avec les années comme le bas carbone ou la réhabilitation par exemple. Pour cette nouvelle édition, la métropole lilloise et le Dunkerquois ont été davantage représentés" indique Jean-Michel Sède, Président de la FPI Hauts-de-France. Compte tenu des besoins du territoire mais aussi de l'arrivée massive de travailleurs dans le cadre des gigafactories de batteries, et du futur projet de construction de deux réacteurs nucléaires EPR2 à la centrale nucléaire de Gravelines, le manque de logements dans le Dunkerquois est estimé à 17 000 logements. Dans la région, le bassin minier traverse une période compliqué en matière d'investissement tandis que le Valenciennois reste une métropole dynamique.

34 candidatures, 8 Trophées et un Prix Spécial : l'exigence au cœur de la sélection

PYRAMIDE D'ARGENT – GRAND PRIX RÉGIONAL – CAISSE D'ÉPARGNE

Les Balcons des Gables – Dunkerque (ZAC Grand Large – Îlot B1)

Promoteur : Nexity | Architecte : ANMA

Face au chenal portuaire, Nexity et ANMA prolongent la silhouette emblématique des toitures en « Gables » avec 85 logements en accession libre et locatif intermédiaire. Tous dotés d'un espace extérieur privatif orienté vers le large, ces logements conçus en BIM bas-carbone affichent une certification RE2020 seuil 2025 et le label Prestaterre BEE+.

PYRAMIDE D'ARGENT – QUALITÉ GLOBALE – GIP

Résidence Villages d'Or – Seclin

Promoteur : Tisserin Promotion | Architecte : BplusB Architecture

Pensée pour accompagner le bien-vieillir en cœur de ville, cette résidence services seniors concilie ergonomie, accessibilité et haute performance thermique. Structurée autour d'un cœur d'îlot paysager préservant la pleine terre et les continuités végétales, l'opération offre des espaces communs partagés propices à la convivialité et à l'autonomie des aînés.

PYRAMIDE D'ARGENT – IMMOBILIER D'ENTREPRISE – SMA BTP

POLARIS – Croix

Promoteur : Eiffage Immobilier | Architecte : GBL Architectes

Issu de la dépollution exemplaire d'une friche industrielle entre tissu résidentiel et zone d'activités, cet ensemble tertiaire de 6 813 m² au porte-à-faux audacieux cumule les certifications BREEAM Very Good et BiodiverCity. Il intègre une ventilation double flux à 81 % de récupération de chaleur ainsi qu'une centrale photovoltaïque en toiture et ombrières de stationnement.

PYRAMIDE D'ARGENT – CONDUITE RESPONSABLE DES OPÉRATIONS – APAVE

BORD CÔTE - POINT DE CROIX – Croix (Quartier de La Maillerie)

Promoteur : Nhood | Architecte : GBL Architectes

Sur l'ancien site logistique des 3 Suisses, Nhood réalise un ensemble de 61 logements et 3 maisons partagées inclusives co-conçues avec l'association Simon de Cyrène. Le chantier s'est distingué par sa gestion environnementale exemplaire (charte Chantier Responsable, référé préventif, suivi d'impact), concrétisée par le réemploi in situ de 100% des bétons concassés de démolition et de 256 m² de moquettes.

PYRAMIDE D'ARGENT – BAS CARBONE – EDF

L'ÉCRIN – Hallennes-lez-Haubourdin (Domaine de la Plaine)

Promoteur : Tisserin Promotion | Architecte : Delassus Dumoulin Prévost Architectes

Composé de 83 logements locatifs sociaux et intermédiaires conçus selon les standards passifs, labellisés Passivhaus et certifiés Prestaterre BEE+, L'Écrin affiche un gain spectaculaire de -75 % sur l'indicateur IC Énergie par rapport au seuil RE2020 2025. Une démonstration forte que l'avant-garde environnementale est parfaitement compatible avec l'habitat abordable.

PYRAMIDE D'ARGENT – RENOVATION - BANQUE POPULAIRE

LE 843 – Marcq-en-Barœul (Avenue de la République)

Promoteur : Groupe Duval | Architecte : GBL Architectes

Sur l'axe structurant des Grands Boulevards, le Groupe Duval métamorphose un immeuble tertiaire vieillissant : restructuration complète, surélévation de 2 niveaux et extension neuve. La surface utile passe du simple au double (de 2 181 m² à 4 264 m²) avec une remise à niveau thermique RE2020 et une volumétrie parfaitement intégrée à son environnement urbain.

PYRAMIDE D'ARGENT – MIXITÉ ÉNERGÉTIQUE – GRDF

ALIZÉE – Berck

Promoteur : Icade | Architecte : PLC Architecture

À seulement 500 mètres de la plage, ce programme de 45 logements s'appuie sur une solution novatrice de pompe à chaleur hybride collective gaz vert / électricité, codéveloppée avec GRDF et Atlantic. L'opération anticipe d'ores et déjà les exigences du seuil RE2020 jalon 2028 (gains IC Énergie jusqu'à 73,9 %) et garantit aux résidents une majorité de logements classés DPE A.

PYRAMIDE D'ARGENT – ÉCONOMIE CIRCULAIRE ECOCYCLE – SOCOTEC

HOYA – Dunkerque (ZAC du Grand Large)

Promoteurs : Icade ; Groupe Duval | Architecte : Ory Architecture

Faisant le lien entre centre-ville et Malo-les-Bains, ces 129 logements étagés en restanques pour réduire les excavations placent l'économie circulaire au premier plan : béton bas-carbone formulé localement avec Ecocem, PVC recyclé tracé, clôtures en châtaignier brut et label BiodiverCity. Le projet atteint dès aujourd'hui le jalon RE2020 IC Énergie 2028.

LE PRIX DE L'INTÉGRATION AU QUARTIER – GROUPE ESPI LILLE (PRIX SPÉCIAL ÉTUDIANTS)

BORD CÔTE - POINT DE CROIX – Croix (Quartier de La Maillerie)

Promoteur : Nhood | Architecte : GBL Architectes

En décernant leur coup de cœur à Bord Côte - Point de Croix, les futurs professionnels formés à l'ESPI Lille ont choisi de récompenser une vision inclusive de la fabrique de la ville. Le jury étudiant a été conquis par l'intégration sensible du bâti dans son quartier et par la mixité des usages, saluant un projet qui place la vulnérabilité et le vivre-ensemble au centre de l'espace urbain plutôt qu'en périphérie.

«Les réalisations distinguées aujourd’hui dans les Hauts-de-France témoignent du savoir-faire et de l’engagement des promoteurs immobiliers partout en France. Malgré une crise historique, notre profession continue d’investir, de reconvertir des friches et d’anticiper les exigences environnementales les plus ambitieuses. Mais cette mobilisation ne pourra produire tous ses effets sans un sursaut politique à la hauteur des enjeux. Il est urgent de simplifier les règles de construction et, conformément aux engagements du Gouvernement, de renforcer résolument le statut du bailleur privé pour lui donner toute sa portée. Car au-delà de notre filière, c’est bien la capacité de notre pays à répondre aux besoins de logement des Français qui est en jeu» témoigne Pascal Boulanger, Président de la FPI France alors que l'immobilier traverse une crise sans précédent actuellement.

De son côté, Jean-Michel Sède, Président de la FPI Hauts-de-France commente : «Ce palmarès salue la rigueur, la passion et l'audace des promoteurs de notre région. Face aux défis climatiques et économiques, les programmes récompensés apportent la preuve qu'un habitat résilient, accessible, décarboné et inclusif est déjà une réalité sur notre territoire, du Nord au Pas-de-Calais et sur le littoral. Cette exigence gagne aussi l'immobilier d'entreprise, où bureaux et locaux d'activité se réinventent pour allier performance, sobriété énergétique et qualité de travail».

La remise des prix à l'échelle nationale aura lieu à Paris le 15 décembre prochain.