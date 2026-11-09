À seulement 500 mètres de la plage, ce programme de 45 logements, baptisé Alizée dans la commune de Berck, s'appuie sur une solution novatrice de pompe à chaleur hybride collective gaz vert / électricité, codéveloppée avec GRDF et Atlantic. L'opération anticipe d'ores et déjà les exigences du seuil RE2020 jalon 2028 (gains IC Énergie jusqu'à 73,9 %) et garantit aux résidents une majorité de logements classés DPE A. Ce qui lui a valu d'être distingué dans le cadre de l'édition 2026 du Palmarès Pyramide d'Argent dans la catégorie Mixité énergétique. Le promoteur de ce programme est Icade tandis que l'architecte est PLC Architecture.

«Ce palmarès salue la rigueur, la passion et l'audace des promoteurs de notre région. Face aux défis climatiques et économiques, les programmes récompensés apportent la preuve qu'un habitat résilient, accessible, décarboné et inclusif est déjà une réalité sur notre territoire, du Nord au Pas-de-Calais et sur le littoral. Cette exigence gagne aussi l'immobilier d'entreprise, où bureaux et locaux d'activité se réinventent pour allier performance, sobriété énergétique et qualité de travail» commente Jean-Michel Sède, Président de la FPI Hauts-de-France.