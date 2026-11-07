Mâcon a été choisie comme Grande Étape du Téléthon 2026 sur le parcours Est. Les 4 et 5 décembre, la ville participera ainsi à la 40e édition de cet événement national consacré au financement de la recherche sur les maladies rares. Le samedi 5 décembre, la place Saint-Pierre accueillera les équipes de France Télévisions pour une émission en direct de 11h 15 à 12h 45. Le programme mettra en avant les initiatives locales et l'engagement des associations, des entreprises et des habitants.



Les animations débuteront dès le vendredi 4 décembre à 19h, avec le lancement des illuminations du festival Contes & Lumières. Le lendemain, une vingtaine d’associations proposeront différentes activités dans le village Téléthon et les équipements municipaux. Plus de 30 structures participeront à cette journée. Au programme : défis sportifs, descente en rappel depuis l’église Saint-Pierre, baptêmes de plongée, initiations aux gestes de premiers secours, concert et restauration.

Un gâteau de 40 mètres au programme

Parmi les initiatives annoncées, la réalisation d’un Idéal mâconnais géant constituera l’un des temps forts. Cyril Quélin et la Maison de l’Idéal prévoient de confectionner une pâtisserie d’environ 40 mètres, avec un objectif de 1 000 parts. Ce défi associera une spécialité locale à la mobilisation en faveur du Téléthon.



La ville ambitionne également de dépasser les résultats de sa précédente collecte. En 2025, les différentes initiatives mâconnaises avaient permis de réunir 23 000 euros. Les organisateurs espèrent une participation plus importante en 2026. Mâcon avait déjà accueilli une séquence télévisée du Téléthon en 2014, dans le cadre du Grand relais. Douze ans plus tard, cette nouvelle étape lui offrira une visibilité nationale à l’occasion de l’édition anniversaire.