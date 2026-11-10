La Cour des comptes a demandé mardi au député allié du RN Charles Alloncle, ancien rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, de ne pas "semer la confusion parmi les Français" concernant les institutions, dans un courrier que s'est procuré l'AFP.

Dans son livre "Je jure de dire toute la vérité", paru fin septembre à la suite de cette commission d'enquête, M. Alloncle, désormais porte-parole de la campagne de Marine Le Pen, "met gravement en cause la Cour et porte atteinte à son indépendance", estime la première présidente de l'institution, Amélie de Montchalin.

De plus, ce livre "jette une suspicion infondée sur l'impartialité de magistrats assermentés", ajoute-t-elle à l'adresse du député UDR, en lui demandant de "rectifier (ses) propos par tous les moyens possibles".

"Je ne doute pas que les principes attachés à votre mandat de parlementaire vous appellent à ne pas semer la confusion parmi les Français sur le fonctionnement de la Cour des comptes, et à travers elle, des institutions de notre République", insiste Amélie de Montchalin.

En septembre 2025, un rapport de la Cour des comptes avait mis en évidence une "situation financière critique" à France Télévisions, qui imposait "sans délai des réformes structurelles".

Pendant la commission d'enquête, M. Alloncle avait cherché à savoir si ce rapport avait pu être retardé pour permettre la reconduction de la présidente du groupe public, Delphine Ernotte Cunci, pour un troisième mandat. Auditionnés, les magistrats de la Cour avaient récusé ce point. La Cour avait alors réaffirmé son "indépendance".

Sa première présidente souligne mardi que "tout en jetant le discrédit sur la Cour et sur ses magistrats", M. Alloncle s'est "inspiré très largement de ses travaux pour la commission d'enquête parlementaire souvent sans les citer et à présent pour ce livre".

France Télévisions et Radio France ont été des mois durant soumis à un feu nourri d'attaques de Charles Alloncle, qui a conclu dans son rapport à un audiovisuel public "en crise" et ne répondant plus aux "attentes des Français".

Le député a été accusé en retour de vouloir affaiblir le secteur, voire le privatiser, comme le prône le RN.

"Je jure de dire toute la vérité", qui reprend le serment prononcé par les personnes auditionnées en commission d'enquête, est paru chez Fayard, éditeur dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré.