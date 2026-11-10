La secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon a nié mardi toute "division" du front syndical dans la mobilisation contre la vie chère, face aux appels en ordre dispersé à une nouvelle journée de grève le 17 novembre.

"Ce n'est pas une division du front syndical. Nous sommes unis (...) pour atteindre un certain nombre d'objectifs", a affirmé la responsable du premier syndicat français sur France 2.

Une intersyndicale dans la fonction publique a appelé lundi à une grève mardi 17 novembre pour demander notamment des augmentations immédiates de salaires, une mobilisation que la CGT a appelé à rejoindre.

"On a des visions différentes de ce que doit être l'action syndicale. La CFDT mise sur la négociation", a ajouté Mme Léon.

"On est reçus aujourd'hui par le ministre des Comptes publics" David Amiel, a ajouté Mme Léon, qui a rappelé que les syndicats de la fonction publique seront reçus par le Premier ministre vendredi. "Une fois que les annonces seront sur la table, il sera temps de décider de poursuivre la mobilisation ou de donner sa chance à la négociation", a-t-elle expliqué.

De son côté la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet a estimé que "la seule chose qui fait que ces négociations vont marcher, c'est le rapport de force, la mobilisation et la pression".

"C'est pour ça que nous appelons à une nouvelle journée de grève et de manifestation, le 17 novembre, pour aller arracher des augmentations de salaires partout", a-t-elle ajouté sur franceinfo, en jugeant "pas nouveau" que les syndicats aient "différentes approches".

"Mais ce qui nous rassemble, c'est que l'ensemble des organisations syndicales trouvent que le compte n'y est pas, et que l'augmentation n'est pas suffisante", a-t-elle ajouté, au lendemain de la hausse annoncée de 1,6 % du Smic.

Côté FO, Frédéric Souillot a assuré sur TF1 "pour l'instant, faire confiance à la négociation collective".