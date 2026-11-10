Après la crue au Népal, le fonds pertes et dommages cherche son modèle

Le fonds international destiné à payer les pertes et dommages des pays pauvres à cause du climat ne sait pas encore comment s'adapter pour leur venir en aide plus vite, comme il l'a fait exceptionnellement avec le Népal, reconnaissent dans un entretien exclusif à l'AFP ses deux coprésidents.

Les débats sur l'avenir du jeune Fonds pour la réponse aux pertes et dommages illustrent l'un des problèmes centraux débattus à la COP31 cette semaine en Turquie : l'argent pour reconstruire et adapter les pays les plus menacés manque et n'arrive pas assez vite.

Le fonds, dernier né des fonds climatiques, a provisionné en octobre 20 millions de dollars pour aider le Népal à se reconstruire après les crues meurtrières d'août, mais seulement à l'issue d'une demande spéciale, de la pression des pays en développement et d'une réunion extraordinaire, la seule de sa courte histoire.

Normalement, les pays qui veulent bénéficier d'une subvention doivent présenter un dossier à une période donnée, passer l'examen et in fine attendre des mois.

Lors de la réunion d'octobre, plusieurs membres du conseil d'administration du fonds, du côté des pays développés, ont averti que la décision ne remettait pas en cause la procédure normale - critiquée depuis le début par les pays les plus vulnérables.

La décision rapide sur le Népal crée-t-elle un précédent? "Je ne pense pas encore", répond, prudent, le Norvégien Georg Børsting, qui copréside le conseil d'administration depuis le début de l'année avec la Dominicaine Camila Minerva Rodriguez Tavarez, ancienne du ministère de l'Environnement et d'Oxfam, lors d'un entretien peu avant la COP31.

"Le précédent est que le conseil d'administration est capable d'organiser une réunion extraordinaire", poursuit le haut fonctionnaire norvégien.

"Le conseil d'administration a montré qu'il était prêt à agir lorsque c'est nécessaire", ajoute ensuite Camila Minerva Rodriguez Tavarez.

Mais les pays qui seront frappés par d'autres catastrophes doivent-ils venir frapper à votre porte ?

"C'est une opportunité pour apprendre comment le fonds fonctionnera", répond-elle. "Nous ne sommes pas un fonds de réponse d'urgence, ce n'est pas de l'aide humanitaire".

Dites-vous aux pays vulnérables de venir vous voir après un désastre naturel ?

"Nous disons que nous essaierons", dit-elle encore, avant d'en revenir à la sobre réalité du fonds : il a encore très peu d'argent par rapport aux besoins. "Nous ne pouvons qu'agir dans le cadre de notre mandat et de l'argent dont nous disposons".

Besoin de milliards

Le fonds était une victoire des pays vulnérables arrachée à la COP27 en Egypte, en 2022.

Depuis sa mise en place, avec un secrétariat à la Banque mondiale à Washington et un conseil d'administration composé en majorité de représentants de pays en développement, 822 millions de dollars ont été promis par des pays riches, mais aucun argent n'a encore été déboursé.

Sur 176 demandes déposées plus tôt cette année pour un total de 2,8 milliards de dollars, seuls des projets dans quatre pays (Jamaïque, Côte d'Ivoire, Nigeria, Haïti) ont été jugés prêts à être approuvés au conseil de juillet aux Philippines. Finalement, celui-ci a repoussé à décembre les premières annonces, en promettant de débourser un total de 92 millions de dollars.

Chaque projet peut demander entre 5 et 20 millions de dollars.

"Les besoins se chiffrent en milliards", dit Camila Minerva Rodriguez Tavarez. Son collègue se veut réaliste : "Aucun fonds ne sera capable de répondre à toute la demande".

"Comment ce fonds peut-il aider et faire la différence ? L'avenir le dira, il n'y a pas de réponse simple aujourd'hui", conclut Georg Børsting.