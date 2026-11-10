Meuse : le nombre de demandeurs d’emploi recule de 2,5% sur un an

Cette évolution annuelle favorable s’accompagne toutefois d’une progression du chômage de longue durée et d’une hausse des entrées dans les catégories de recherche active.

Au troisième trimestre 2026, la Meuse compte en moyenne 12 600 demandeurs d’emploi inscrits à France Travail en catégories A, B et C, soit une baisse de 0,6% par rapport au trimestre précédent et de 2,5% sur un an. Parmi eux, 7 310 personnes sont sans activité (catégorie A), en recul de 2,9% sur un an. Les 5 290 autres exercent une activité réduite, courte ou longue.

En intégrant les catégories D et E, qui regroupent notamment les personnes temporairement indisponibles ou déjà en emploi à la recherche d’un autre poste, le nombre total d’inscrits atteint 14 450. Ce volume reste quasiment stable sur trois mois, mais diminue de 4,1% en un an.

Le chômage de longue durée reste élevé

Derrière cette baisse globale, les difficultés d'accès à l'emploi persistent pour une partie des demandeurs. Dans la Meuse, 6 140 personnes sont inscrites depuis au moins un an en catégories A, B et C. Elles représentent 48,7% de l'ensemble de ces demandeurs, contre 46,3% au troisième trimestre 2025. Leur nombre progresse de 2,7% sur un an.

Les évolutions varient également selon les tranches d'âge. Les inscriptions des moins de 25 ans en catégories A, B et C augmentent de 3,5% sur un trimestre, à 2 070 personnes. À l'inverse, les effectifs des 50 ans et plus reculent de 1,7%, à 3 570 personnes.

Des inscriptions en hausse malgré le recul annuel du chômage

Autre indicateur à surveiller : les entrées en catégories A, B et C atteignent 2 290 en moyenne mensuelle, soit une hausse de 7,5% sur un trimestre et de 37,1% sur un an. Les sorties progressent également sur un an (+38,5%), à 2 160. Ces mouvements traduisent une circulation plus importante entre l'inscription et la sortie des listes, sans suffire à eux seuls à caractériser une amélioration durable du marché du travail.

La situation meusienne se distingue enfin de la tendance régionale. Dans le Grand Est, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B et C augmente de 0,4% sur un trimestre et de 2% sur un an, pour atteindre 425 590 personnes. À l'échelle départementale, le recul annuel des effectifs reste donc plus marqué.