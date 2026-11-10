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Immobilier : quatre projets seino-marins récompensés aux Pyramides FPI 2026

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De Dieppe au Tréport, huit opérations immobilières normandes ont été distinguées lors de la 23e édition des Pyramides FPI Normandie, organisée le 5 novembre au Havre.

Chloé Guerout | La Gazette France

Par Chloé Guerout

La Gazette Normandie

Publié aujourd'hui à 8h14 - Mis à jour 8h15

Huit réalisations immobilières normandes ont été récompensées lors de la 23e édition des Pyramides de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) Normandie. La cérémonie s'est déroulée jeudi 5 novembre au Carré des Docks, au Havre, en présence des professionnels du secteur et des élus.

Le grand prix régional, parrainé par la Caisse d'Épargne Normandie, revient à Eiffage Immobilier pour le programme Nova, à Dieppe. Drakkar Développement décroche la Pyramide Qualité globale pour Les Terrasses du Quai, au Tréport.

D'autres opérations sont distinguées en Seine-Maritime. À Bois-Guillaume, Pierre de Seine est récompensé dans la catégorie Immobilier d'entreprise pour les bureaux de Crédit Agricole Normandie Seine Foncière. Au Havre, Sogeprom reçoit le prix Conduite responsable des opérations pour Scènes de vie.

Les autres distinctions récompensent Pozzo pour Florence, à Saint-Pair-sur-Mer, dans la catégorie Bas carbone, Altarea Cogedim pour Le Hameau Fleuri, à Dives-sur-Mer, dans la catégorie Mixité énergétique, et Sotrim Promoteur pour Horizon, à Barneville-Carteret, dans la catégorie Économie circulaire écocycle.

Enfin, le jury a attribué son prix coup de cœur à Pozzo pour le programme Gisele, à Cherbourg-en-Cotentin.

Les lauréats régionaux s'affrontent ensuite au plan national pour décrocher la prestigieuse Pyramide d'Or en décembre prochain. 

Chloé Guerout | La Gazette France

Chloé Guerout

Journaliste , La Gazette Normandie

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