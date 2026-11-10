Picardie des Châteaux, une communauté de communes de services

Être maire d'une petite commune en milieu rural est tout sauf être une facilité aujourd'hui. Vincent Morlet, maire de Crécy-au-Mont depuis 2014, en sait quelque chose. «Un maire d'une petite commune ne peut plus rester dans son coin et travailler uniquement pour son clocher, pose-t-il. Il n'y a plus la marge de marge de manœuvre financière nécessaire et avec toutes les normes qu'il faut maîtriser, c'est impossible. Unir ses forces, mutualiser ne sont pas une option mais une nécessité».

Bien conscient de cet enjeu, il a souhaité faire de la Communauté de communes Picardie des Châteaux qu'il préside depuis 2019, une intercommunalité de services. Des services rendus aux communes comme à la population. «Nous avons voulu faire en sorte que l'intercommunalité réponde aux attentes des petites communes parce que sur notre territoire, nous n'avons que des petites communautés, rappelle-t-il. Nous avons de ce fait voulu mettre en place des outils pour accompagner les élus dans leur mandat municipal. La maxime «Seul, on va plus vite mais ensemble on va beaucoup plus loin» est un peu la ligne de conduite adoptée à la Picardie des Châteaux et représente cet esprit de solidarité et de cohésion».

Mutualisation et fonds de concours

Ainsi, les 36 communes de l'intercommunalité trouvent auprès d'elle de la mutualisation d'outils et de moyens ou encore un accompagnement pour le montage de dossiers de subventions ou de la mise en place de marchés publics. Un fonds de concours qui les accompagnent dans leurs investissements, a aussi été créé. «Ce fonds de concours s'appelle le Facile et il est doté d'une enveloppe annuelle de 1000 euros par commune ainsi que 10 euros supplémentaires par habitant, c'est mobilisable à tout moment de l'année par les communes pour financer leurs investissements et cela peut rendre des services lorsqu'une chaudière tombe en panne par exemple, explique le président. Nous avons aussi mis en place du «pic service », qui va permettre d'intervenir dans une commune qui a par exemple une fuite d'eau. Cela ne vient pas remplacer le service technique municipal mais c'est un renfort en cas de besoin pour les petites communes». La collectivité soutient également le monde économique avec là aussi la mise en place d'un fonds de concours.

De nombreux services pour la population

Surtout, la Picardie des Châteaux est aujourd'hui bien identifiée également par les habitants pour les services qu'elle propose, de la petite enfance jusqu'aux personnes âgées. «Les familles nous connaissent bien, nous les accompagnons depuis le relais petite enfance jusqu'à la majorité avec les ALSH (Accueils de loisirs sans hébergement) qui fonctionnent toute l'année et accueillent entre 300 et 400 enfants chaque jour, le centre social intercommunal ou encore 13 sites de PRJ (Point rencontre jeunes)», liste Vincent Morlet. D'autres services sont aussi proposés comme le restaurant solidaire «La marmite solidaire» qui prend en charge un jour par semaine des personnes éloignées socialement et identifiées, sans cercle familial ou amical. Elles bénéficient chaque jeudi d'un repas élaboré avec des produits locaux et l'après-midi, elles participent à divers ateliers. «Nous servons 25 couverts chaque jeudi et nous allons passer à deux jours par semaine», précise le président.

Pour les publics précaires, la Picardie des Châteaux a aussi mis en place un chèque alimentaire à dépenser dans les magasins de producteurs locaux, un dispositif mis en place dans le cadre de la création d'un programme alimentaire territorial. Cet ensemble de services et le renouvellement d'environ 40% des élus municipaux lors des élections municipales de mars dernier, ont permis de tourner la page d'une fusion de communautés de communes vécue douloureusement en 2017. «Il a pu y avoir des tensions avec certains maires à l'époque, ça n'est plus du tout le cas aujourd'hui, il y a du débat constructif, un important travail réalisé en commission et les nouveaux maires n'ont pas vécu cela et ont un oeil neuf», explique Vincent Morlet.