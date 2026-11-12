Soissons : Area, l'ingénierie au service des communes

Assister les communes, les communautés de communes ou encore les bailleurs sociaux dans la conception et la réalisation de leurs projets d'aménagement, voilà la mission d'Area. Le bureau d'ingénierie dont le siège social est situé à Soissons assiste collectivités et maîtres d'ouvrages dans leurs projets de A à Z : analyse des besoins, réalisation des études de conception jusqu'au suivi des travaux. Au total, une équipe de 12 collaborateurs composée d'ingénieurs, techniciens spécialisés et chargés d'affaires spécialisés en ingénierie VRD, aménagement urbain, réseaux et paysages, travaille sur ces questions.

«Nous travaillons sur tous les projets en surface : voirie, aménagements urbains, réfection de rues et places, création de parcs et aires de loisirs. Et nous nous occupons aussi de ce qui concerne les sous-sols : les réseaux d'eau potable et d'assainissement, les réseaux d'électricité ou encore la fibre optique, explique Xavier Deltour, cogérant d'Area, ingénieur et directeur de projet. Nous faisons tout cela en tant que bureau d'étude, nous sommes l'interface entre les maîtres d'ouvrage que sont les collectivités et les entreprises en charge de réaliser les travaux». Area coordonne ainsi les projets en phase d'étude comme ensuite en phase chantier.

Coordination des projets

Le bureau d'ingénierie soissonnais opère dans l'Aisne, l'Oise mais aussi dans la Marne ainsi qu'en région parisienne, et en grande majorité pour le secteur public. Il réalise des opérations qui concernent en moyenne des chantiers de 80 000 euros à plusieurs millions d'euros. «Sur de gros chantiers, nous ne sommes parfois pas le seul bureau d'étude, on se coordonne avec par exemple trois autres bureaux et chacun peut avoir sa spécificité, les réseaux, la voirie, etc...», relève Xavier Deltour qui a plus de 30 ans d'expérience dans le métier mais qui a composé une équipe jeune et renouvelée qui ne manque pas d'idées.

Présente pour la première fois sur le Congrès des maires de l'Aisne ce 13 novembre, Area souhaite en profiter pour se faire connaître auprès des nouveaux maires alors que les élections municipales ont en partie renouvelé les équipes. «Certains maires ne nous connaissent pas d'une part, d'autre part, il y en a près de 800 et il est difficile d'être connu de tous, un événement comme celui-ci est une bonne occasion pour le faire ainsi que pour identifier leurs besoins, leurs attentes et leurs projets», précise Xavier Deltour. Lequel perçoit actuellement une stabilisation d'activité et un manque de visibilité sur les dossiers à venir : la réalisation des projets des communes est en effet souvent conditionnée à l'obtention de financements et de subventions qui se réduisent dans le contexte actuel.

Un rôle de conseil

Area continue d'être à l'écoute des attentes et besoins des collectivités. Celles-ci, conscientes de la transition énergétique à mener et du changement climatique en cours, s'investissent de plus en plus dans des projets innovants. Cela peut concerner la désimperméabilisation de cours d'école en créant des espaces verts et jardins, la réutilisation de matériaux, ou la réalisation d'enrobés qui permettent l'infiltration de l'eau. «On sent les élus plus sensibles à ces questions et soucieux de limiter l'impact environnemental même si ces enjeux sont à concilier avec les budgets disponibles», observe le dirigeant d'Area. Lequel voit aussi les communes continuer à demander régulièrement des aménagements sécuritaires : vidéoprotection, pose de plateaux surélevés ou de feux tricolores intelligents à-mêmes de mieux gérer les flux de circulation.

Autre tendance : la réalisation de bandes cyclables et les projets de voie verte. «Des projets de voie verte sont en cours avec les conseils départementaux de l'Aisne et aussi de l'Oise entre Senlis et Chantilly, avec des contraintes fortes puisque cette voie doit passer devant des monuments historiques et qu'il faut respecter, par exemple, l'avis de l'Architecte des bâtiments de France», rappelle-t-il. Là encore, Area joue ce rôle de conseil pour les collectivités et dessine des projets réalistes, qui prennent en compte au maximum les aspirations de chacun et les contraintes techniques. Le cabinet Area, outre son activité auprès des acteurs publics, travaille aussi pour le privé notamment dans l'industrie et dans le secteur de la grande distribution. Aménager des bâtiments industriels et commerciaux, ou réaliser de nouvelles zones commerciales, fait ainsi partie de la palette de compétences du cabinet qui intervient sur, au total, une soixantaine de projets chaque année.