Grand Chalon : cinq idées de sorties pour profiter du mois de novembre

Les musées de Chalon-sur-Saône proposent deux expositions pour explorer des univers différents. Au musée Nicéphore Niépce, place à l'histoire de la photographie et à ses évolutions. Le musée Vivant Denon invite, de son côté, à remonter le temps à la découverte des origines de la culture du vin en Bourgogne.

La photographie sous toutes ses formes au musée Nicéphore Niépce

À partir du 21 novembre 2026, le musée Nicéphore Niépce présentera « Niépce, et après ? De quelques inventions en photographie ». Organisée dans le cadre du bicentenaire de la photographie, cette exposition revient sur les nombreuses évolutions qui ont marqué cet art, de la photographie en couleur aux images panoramiques, en passant par les procédés permettant de restituer le relief.

À travers ses collections, le musée montre comment les différentes innovations ont fait évoluer notre manière de prendre des photos et de représenter le monde. Signalons que l'exposition sera accessible du 21 novembre 2026 au 31 janvier 2027.

Le vin en Bourgogne à l'époque gallo-romaine au musée Vivant Denon

Au musée Vivant Denon, l'exposition « Le sang de la terre. Naissance de la culture du vin en Bourgogne gallo-romaine » propose un voyage dans le passé viticole de la région. Présentée depuis le 17 octobre 2026, elle revient sur les premières pratiques liées à la production et au commerce du vin.

Amphores, objets de vaisselle et découvertes archéologiques permettent de mieux comprendre comment le vin était fabriqué, transporté et consommé à l'époque gallo-romaine. L'exposition est à découvrir jusqu'au 24 mai 2027.

Une activité sportive pour bouger à l'abri

Quand les températures baissent, les salles de sport offrent une autre manière de rester actif. À Saint-Marcel, près de Chalon-sur-Saône, Bloc Session permet notamment de s'essayer à l'escalade sur des parois de bloc. Que l'on soit débutant ou déjà habitué à grimper, la salle propose des parcours adaptés à différents niveaux. La salle se trouve au 13 avenue de Chalon, à Saint-Marcel, et accueille les visiteurs tous les jours.

Des rendez-vous gourmands au Parc des Expositions

Les amateurs de découvertes culinaires et de produits locaux pourront également se rendre au Parc des Expositions de Chalon-sur-Saône. En novembre, plusieurs rendez-vous mettent à l'honneur les savoir-faire des brasseurs, des vignerons et des producteurs. Du 27 au 29 novembre 2026, le Salon Vins & Terroirs réunira des vignerons et des producteurs venus présenter leurs vins et leurs spécialités. Les visiteurs pourront découvrir différentes productions, échanger avec les exposants et en apprendre davantage sur les produits du terroir.

Une boucle de 4,8 km à La Charmée

Novembre reste aussi une période propice aux promenades, à condition de choisir des itinéraires adaptés à la saison. À proximité de Chalon-sur-Saône, plusieurs circuits permettent de prendre l'air sans y consacrer toute la journée. À environ huit kilomètres au sud de Chalon-sur-Saône, La Charmée propose une boucle de 4,8 km, réalisable en 1 h 15 environ.



