Artisans d'art : des rencontres fructueuses

Cinq «rencontres» pionnières. Le 30 octobre, à Paris, dans le cadre du Salon international du patrimoine, Ateliers d'Art de France, qui regroupe les professionnel du secteur, tirait le bilan de la première édition des «Rencontres des métiers d'art du patrimoine», tenues en septembre. «Nous nous sommes aperçus que les artisans ne sortaient plus vraiment de leurs ateliers. (…) nous avons voulu mettre en place un système pour promouvoir les métiers d'art en région», explique Cyril Gouty, 2nd vice-président d’Ateliers d’Art de France. Le principe : des événements organisés au niveau local, réunissant dans un même lieu des artisans et un public plus ou moins large, selon les configurations variables des organisateurs.

Dans le Pas-de-Calais, l'événement s'est tenu à la Chartreuse de Neuville, site du 19e siècle dont la valorisation est couplée à des activités pédagogiques, et à un soutien à la création. Les «rencontres» ont pris la forme d'un village d'une quinzaine d'artisans des métiers d'art du patrimoine venus réaliser des démonstrations et échanger avec le public. Le dispositif a trouvé sa place dans la troisième édition du festival «Labora Tori». Ce dernier, organisé par la Chartreuse, est destiné à valoriser les métiers d'art du bâtiment, en particulier auprès des jeunes. Pour Alexia Noyon, directrice générale de la Chartreuse de Neuville, les «rencontres» ont enrichi sa démarche auprès de ce public. En outre, des visiteurs des environs ont pu découvrir la richesse que constituent les artisans d'art sur le territoire.«Ces métiers d'art contribuent à nourrir une estime de soi, une fierté territoriale», remarque Alexia Noyon.

Collaborations et commandes

D'autres «Rencontres» qui se sont tenues cette année illustrent d'autres effets engendrés. A Périgueux (Dordogne), par l'exemple, l'événement a été organisé par le Pôle expérimental des métiers d'art de Nontron et du Périgord-Limousin, avec plusieurs partenaires. Dans cette région très riche en châteaux – avec de potentiels besoins de restauration- l'événement a pris pour partie la forme d'une rencontre entre artisans, propriétaires de patrimoine et associations concernées. Parmi les enjeux : «Faire se rencontrer propriétaires de châteaux et artisans d'art», explique Sophie Rolin, directrice du Pôle. Mais au delà de cet objectif premier, lors des rencontres, «nous nous sommes aperçus que tous ces intervenants avaient besoin d'échanger, de faire réseau. Déjà, des collaborations sont nées», ajoute-t-elle.

A Pézenas, (Hérault), «Il y a eu des échanges et des commandes», relate Cathy Bot, animatrice du centre-ville. En plus des contacts directs entre artisans et clients, en effet, les rencontres constituent l'opportunité, pour des artisans aux métiers complémentaires, de s'entraider. Pézenas, petite ville (8 000 habitants) labellisée «Ville et Métiers d'art», a fait de ces derniers un axe structurant de son développement, depuis une quarantaine d'années. Avec l'organisation de ces rencontres, elle a encore renforcé son aura : attirés par sa réputation, des artisans sont venus de toute l'Occitanie et même de PACA... Les pionniers des Rencontres des métiers d'art sont aussi ceux qui se constituent en pôle d'attraction prioritaire au niveau local sur ces enjeux.