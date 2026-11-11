Il accueille en moyenne 71 000 visiteurs par an. Le stade équestre de Compiègne est un équipement ancré dans la vie locale, c'est l'un des résultats de l'étude économique indépendante de Protourisme, initiée par l'Agglomération de la Région de Compiègne. Cette étude permet d'établir un constat factuel des retombées économiques et de l'attractivité de ce site. Car l'ARC a investi 3,9 millions d'euros, convaincu de son rôle central pour la vie des habitants et de son rôle moteur pour l'économie locale.



Et l'étude de Protourime donne raison à la collectivité : en six ans, le site a permis d'injecter près de 19 millions d'euros. De fait, le solde est positif pour le territoire de près de 15 millions d'euros sur six ans, soit un euro investi par la collectivité a généré 4,90 euros de consommation. «Ces données montrent à quel point le stade équestre attire et permet d'animer la ville en proposant une diversité de courses et permettant de faire découvrir le monde équin en famille ou entre amies, de façon conviviale», exprime Philippe Marini, maire de Compiègne et président de l'ARC. Une attractivité d'autant plus dynamique car les événements sont gratuits et ouverts à tous, favorisant la découverte de l'univers équestre.

Rayonnement local et international

Le stade équestre attire car il propose des événement de qualité et variés. Avec cinq événements d'envergure régionale et locale, deux événements internationaux (La CSI Classic et le Cei endurance) et un événement international majeur (Le CSIO Youth), le site est reconnu par les visiteurs mais aussi les officiels et les cavaliers.

Ce rayonnement participe fortement à l'économie locale : la fréquentation des événements, notamment nationaux et internationaux, amène des visiteurs extérieurs du territoire générant des séjours sur place. Les hôtels et les restaurants profitent donc de ces visites, tout comme les commerçants car «40% de ces visiteurs extérieurs vont dans le centre-ville», note l'étude. Les hôtels surtout connaissent une forte activité, avec 30 à 40 000 nuitées réservées par an grâce aux événements organisés au stade équestre. Finalement, le stade équestre injecte six millions par an dans l'économie locale.



