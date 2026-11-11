Éric Zemmour annonce sa candidature à la présidentielle

(Avec AFP)

Le président du parti d'extrême droite Reconquête!, Éric Zemmour, a annoncé officiellement mardi soir sur TF1 sa candidature à la présidentielle du printemps pour "enrayer" le "déclin" et "conserver une France française". Celui qui avait terminé quatrième lors du scrutin de 2022 a notamment défendu le principe d'"immigration négative", assurant vouloir "deux millions d'immigrés en moins à la fin du quinquennat". Pour cela, il entend expulser les délinquants étrangers qui sont en prison, mais aussi "les chômeurs étrangers de plus de six mois", même s'ils sont en situation régulière, une position encore durcie par rapport à ses précédentes propositions. "Ça n'a rien de criminel ni de barbare", a-t-il plaidé. Interrogé sur la constitutionnalité de ces mesures, Éric Zemmour a promis un référendum sur "la politique migratoire globalement", car "ce n'est pas à un juge de gouverner à la place du peuple".

Le candidat d'extrême droite était crédité de seulement 4% environ des intentions de vote dans les derniers sondages avant l'annonce de son entrée en lice. Très loin derrière sa rivale du Rassemblement national Marine Le Pen, grande favorite des sondages actuels, mais aussi après le candidat de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon ou les principaux concurrents de gauche, du centre et de la droite.

Union des droites

Âgé de 68 ans, l'ancien journaliste entré en politique il y a cinq ans avait déjà fait savoir qu'il serait candidat, mi-septembre, mais son entourage avait aussitôt précisé qu'il ne s'agissait pas encore d'une déclaration formelle. L'officialisation était donc attendue, mais l'annonce de lundi met définitivement un terme à la possibilité qu'il laisse sa compagne Sarah Knafo, vice-présidente de Reconquête!, qui l'a doublé en termes de popularité, concourir à sa place.

Là où lui a reconnu s'être jusqu'ici volontairement concentré sur le "grand remplacement", une théorie complotiste selon laquelle une population immigrée non européenne remplacerait les populations européennes, et la "remigration". Éric Zemmour, plusieurs fois condamné, notamment pour provocation à la haine raciale, s'est dit "victime d'un harcèlement judiciaire", pour des "délits d'opinions". Il a aussi dit vouloir "abolir" la "loi liberticide" sur la base de laquelle il a été condamné. Le régulateur de l'audiovisuel, l'Arcom, vient de saisir la justice après de nouveaux propos récents sur plusieurs chaînes considérés comme appelant à la discrimination, au lendemain du 17 octobre, journée de manifestations marquées par des violences et des pillages.