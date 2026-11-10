Les Écologistes de Côte-d’Or créent un nouveau groupe local

Les Écologistes de Côte-d’Or annoncent la création d’un nouveau groupe local couvrant plusieurs secteurs du département, de la Tille à la Saône, et de la Plaine à la Vingeanne. Baptisée Groupe Local Est Côte-d’Or, cette nouvelle structure entend développer la présence du mouvement dans les territoires ruraux.

Le groupe entend défendre plusieurs sujets, notamment la justice sociale, la préservation et l’adaptation du cadre de vie aux conséquences du réchauffement climatique. Il souhaite également se mobiliser contre les projets polluants et les moyens jugés insuffisants pour les services publics essentiels. La promotion du vivre-ensemble et de la solidarité figure également parmi ses priorités. Les membres du groupe entendent rester au plus près des habitants, des collectifs et des communes de ce territoire, où ils résident eux-mêmes.





Deux co-secrétaires élus

Lors de sa première assemblée générale, le Groupe Local Est Côte-d’Or a procédé à l’élection de ses deux co-secrétaires. Il s’agit de Constance De Bats, habitante de Mirebeau-sur-Bèze et juriste auprès d’agriculteurs, et de l’Auxonnais Julien Jonnard, secrétaire départemental des Écologistes de Côte-d’Or et travaillant dans l’enseignement agricole. Tous deux auront pour objectif d’affirmer la présence du mouvement dans l’est du département, dès les prochaines échéances électorales.



