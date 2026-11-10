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Forindustrie : explorer les métiers industriels autrement

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Et si, pour faire découvrir l'industrie aux jeunes, on commençait par leur faire vivre une expérience immersive au cœur de ses métiers et de ses savoir-faire ? Du 16 novembre au 4 décembre 2026, Forindustrie, l'Univers Extraordinaire, invite les collégiens, lycéens, étudiants et demandeurs d'emploi à explorer les métiers industriels autrement, à travers un univers numérique immersif et ludique.



Marie Boullenger | La Gazette France

Par Marie Boullenger

La Gazette Nord-Pas-de-Calais

Publié aujourd'hui à 15h35 - Mis à jour 15h36
© Adobe Stock - Jorge

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Dans les Hauts-de-France, les industriels se mobilisent pleinement autour de cette initiative pour faire découvrir la diversité de leurs métiers, valoriser leurs savoir-faire et donner envie aux talents de demain de rejoindre l'industrie. Forindustrie et la Semaine de l'industrie sont donc l'occasion pour les jeunes de découvrir comment les rencontres avec les industriels peuvent contribuer à faire évoluer leur regard sur ces métiers. 

Plusieurs entreprises à l'image de KSB à Sequedin se mobilisent. Le 18 novembre prochain, KSB, site industriel de fabrication de pompes et de compresseurs, partagera son expérience et présentera ses actions concrètes pour faire découvrir ses métiers aux jeunes et aux demandeurs d'emploi, ainsi que ses nouveaux locaux. La matinée se poursuivra par une visite des ateliers de KSB aux côtés d'une classe de collégiens.

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Marie Boullenger | La Gazette France

Marie Boullenger

Journaliste , La Gazette Nord-Pas-de-Calais

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