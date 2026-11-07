Dieppe : TechnoMap met son expertise au service de la filière navale

Cette réunion, organisée par Normandie Maritime, a rassemblé plusieurs entreprises du réseau autour des activités d'ingénierie électrique, d'électrification et de conception de solutions pour les mobilités. Au-delà des échanges professionnels, cette visite a permis de mettre en lumière des compétences industrielles mobilisables dans la transformation de la filière navale.

L'électrification des bateaux et le développement de solutions hybrides représentent notamment des perspectives pour les entreprises normandes positionnées sur les technologies de décarbonation des transports.

Des compétences industrielles au service de la filière navale

Les participants ont découvert les activités de TechnoMap et de Tec E Mouv, notamment leur expertise en conception d'architectures électriques et électroniques. Leurs prestations couvrent plusieurs étapes, de l'étude technique à l'intégration des solutions, en passant par la fabrication de faisceaux électriques, le prototypage et le contrôle qualité.

Ces compétences concernent différents secteurs de la mobilité, notamment l'automobile, les transports collectifs et le transport maritime. Elles trouvent également des applications dans le rétrofit, qui consiste à remplacer les motorisations thermiques par des systèmes électriques ou hybrides. Ces activités ouvrent des perspectives de diversification pour les entreprises industrielles et leurs sous-traitants.

Un démonstrateur électrique qui illustre le potentiel technologique normand

La rencontre a également permis de présenter PePHyT, un démonstrateur de bateau à propulsion entièrement électrique. En septembre 2026, ce prototype a atteint une vitesse de 155,01 km/h, un record mondial annoncé par Normandie Maritime.

Cette réalisation illustre les capacités d'innovation développées autour de la propulsion électrique et des systèmes embarqués. Pour la filière navale, ces technologies constituent des pistes de développement dans un contexte de transition énergétique et de recherche de solutions moins émettrices.

La filière navale mise sur les synergies industrielles pour accélérer sa transformation

Portée par Christophe Poizeau, vice-président de Normandie Maritime chargé de ce secteur et directeur de la Business Unit Construction navale chez Efinor – Groupe M, cette rencontre s'inscrit dans une démarche de rapprochement entre les entreprises régionales. Elle vise à favoriser les échanges techniques et les coopérations industrielles au sein de la filière.

