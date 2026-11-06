Sécheresses répétées, stress hydrique, dégradation de la qualité du bois : le changement climatique constitue un défi croissant pour la filière forestière. Le hêtre, essence privilégiée par Peugeot Saveurs pour fabriquer ses moulins, est particulièrement sensible à ces évolutions. «La forêt ne peut donner que ce qu'elle a», rappelle Frédéric Aubry, directeur des achats chez Peugeot Saveurs. Pour cet industriel, la raréfaction du hêtre de qualité pourrait devenir problématique dès 2050.

C'est dans ce contexte que Peugeot Saveurs a reçu, le 4 novembre, la distinction «Ambassadeur PEFC». Certifiée depuis 2009, l'entreprise s'approvisionne auprès de six à sept scieries situées dans un rayon maximal de 150 kilomètres. Le label garantit une traçabilité du bois et le respect de critères de gestion durable des forêts, conciliant production, biodiversité et usages sociétaux. «On ne peut pas imaginer la gestion durable des forêts si elle ne se fait pas sur le temps long», souligne Christine Deneuville, présidente de PEFC France. L'entreprise consomme environ 1 800 m³ de hêtre par an. Pour limiter les pertes, elle a modernisé ses équipements, développé des gammes de second choix et cherche à mieux valoriser ses copeaux.

«Notre vocation, est d'être une marque de moulin dans le cœur, mais de devenir progressivement une marque premium»

Filiale de Peugeot Frères Industrie, branche du groupe familial Établissements Peugeot Frères consacrée notamment aux équipements de la maison, Peugeot Saveurs a été reprise par la famille en 2014. Elle fabrique à Quingey ses moulins à poivre et à sel en bois, dont les modèles historiques Paris et Bistro. Sur ce site de 12 000 m², qui emploie environ 150 personnes, près de deux millions de moulins sont produits chaque année, dont 1,8 million en bois, avant d'être commercialisés dans quelque 90 pays.

L'entreprise maîtrise sur place le tournage, les finitions, la fabrication des mécanismes et l'assemblage. Depuis 2021, elle a investi environ 5 millions d'euros dans son outil industriel. Après un chiffre d'affaires de 52 millions d'euros en 2025, contre 30 millions en 2019, elle prévoit de revenir autour de 50 millions en 2026, dans un contexte commercial difficile. Pour poursuivre son développement, Peugeot Saveurs mise sur l'exportation et la diversification de ses gammes, notamment dans les plats en céramique et les ustensiles de cuisson.

«Notre vocation, est d'être une marque de moulin dans le cœur, mais de devenir progressivement une marque premium. On a développé tout ce qui est céramique, et on a aussi mis un petit pied dans le cookware», explique Sébastien Zott, son dirigeant. Cette stratégie s'appuie notamment sur une usine de céramique située à Languidic, dans le Morbihan, et sur une production associant fabrication française et sous-traitance internationale selon les produits. L'entreprise étudie également la fabrication de moulins à partir de bois reconstitué issu de ses copeaux, qui représentent environ 60 % de la matière première usinée. Une piste encore exploratoire pour réduire sa dépendance à une ressource forestière fragilisée.



