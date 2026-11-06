La Semaine des métiers de l'industrie sera à Chauny un mois des métiers de l'industrie. L'agence France Travail locale ne manque pas de faire un coup de projecteur particulier sur un secteur industriel qui reste fort localement avec des grands noms comme Maréchalle Pesage, DuPont, ou encore Maguin qui recrutent régulièrement. «Les secteurs qui recrutent dans le Chaunois sont l'industrie, le service à la personne et le commerce, confirme Marie-Christine Hazard, directrice de France Travail Chauny. Pour l’arrondissement de Laon qui comprend les bassins d'emploi de Laon et de Chauny, dans le secteur industriel, nous avons eu de juillet 2025 à juin 2026, 1553 déclarations préalables à l’embauche hors interim et 800 en plus en agroalimentaire». L'agroalimentaire se situe plutôt du côté de Laon avec Fruits Rouges ou encore Daunat et le secteur industriel est plus présent à Chauny jusqu'à La Fère ou encore Beautor. Le Chaunois compte à lui seul 6 115 demandeurs d'emplois toutes catégories confondues.

Ateliers et visites d'entreprises

Partant de ce constat, la Semaine de l'industrie prévue nationalement du 16 au 22 novembre, a débuté ici dès le 2 novembre avec un atelier découverte du domaine industriel à la MEF de Tergnier et se poursuit avec des visites d'entreprises comme le technicentre SNCF de Tergnier, Rotoplast à Beautor, Glynka (fabrication de filets mytilicoles) à Chauny, destinées à un public de demandeurs d'emploi sélectionnés. «Certains publics comme les femmes mais pas seulement, ne sont pas attirés par l'industrie, l'idée avec ces visites ou ces ateliers est de renouveler l'image qu'ils se font de ces métiers», précise Marie-Christine Hazard. Dans le Laonnois, des visites des sites Bayer à Marle et du Lin Français à Laon sont aussi prévues. «Ce sont des entreprises dynamiques qui recrutent, j'en veux pour exemple Daunat qui a réalisé d'important recrutements au printemps ou encore le Lin Français qui a créé une troisième ligne de production», précise Youssef El Grimat, directeur de France Travail Laon.

Si France Travail incite ses demandeurs d'emploi à se tourner vers l'industrie, l'autre enjeu pour l'agence est de convaincre encore davantage d'entreprises de lui confier ses recrutements. «Le taux de recours des entreprises au réseau pour l’emploi à aout 2026 est de 30%», précise Marie-Christine Hazard. Autrement dit, 70% des entreprises locales recrutent sans faire appel à France Travail. «Deux tiers des entreprises ne passent pas par nous, ce qui est dommage puisqu'en revanche, plus de 90% des entreprises qui recrutent avec France Travail, sont satisfaites», souligne Youssef El Grimat. Les conseillers de France Travail Pro mènent un travail auprès des entreprises pour les convaincre de recruter en faisant appel à leurs services.