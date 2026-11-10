L'enquête française sur un vaste réseau présumé de traite de femmes au profit de Mohamed Al-Fayed a franchi un cap, avec une série de gardes à vue, perquisitions et constatations à des adresses emblématiques de Paris et de la Côte-d'Azur, dont le Ritz.

Sollicité par l'AFP, le parquet de Paris a confirmé ces opérations, menées mi-octobre dans le palace de la place Vendôme, à la célèbre villa Windsor dans le bois de Boulogne, lieu de villégiature des Al-Fayed, ou au Castel Sainte-Thérèse à Saint-Tropez, l'une des villas les plus chics et secrètes de la Côte d'Azur.

"Des gardes à vue" ont eu lieu, a précisé le parquet, confirmant une source proche du dossier. L'exploitation d'ordinateurs, téléphones et autres supports numériques se poursuit.

Le richissime homme d'affaires égyptien, mort en 2023 à 94 ans, est au cœur d'un retentissant scandale de violences sexuelles au Royaume-Uni, mais n'a jamais été poursuivi de son vivant malgré de nombreuses plaintes contre lui.

Cela n'empêche pas la justice française, suivie par les Britanniques, d'enquêter sur les complicités dont il aurait pu bénéficier pour faire fonctionner un réseau international, lui fournissant, ainsi qu'à son frère Salah, leurs victimes présumées.

Le parquet de Paris a ouvert dès l'été 2025 une enquête, révélée par l'AFP, pour traite d'êtres humains en bande organisée, proxénétisme et viols, après des plaintes d'anciennes "assistantes personnelles".

Les enquêteurs de l'Office spécialisé dans la répression de la traite des êtres humains (Ocrteh), tentent depuis de faire la lumière sur ce réseau présumé qui se serait aussi étendu en France.

Des deux côtés de la Manche, plusieurs femmes ont déjà affirmé avoir été agressées dans différentes propriétés du milliardaire, dont le Ritz, où Al-Fayed avait des bureaux. L'hôtel est aussi l'un des endroits où le ministère britannique de l'Intérieur a reconnu qu'au moins une plaignante avait été victime de traite.

La Villa Windsor, elle, est également citée par des victimes comme une adresse d'agressions présumées. Ce bâtiment historique, résidence royale britannique, a ensuite été rénové et occupé par Mohamed Al-Fayed, qui aurait voulu y loger Diana et son fils Dodi.

Nouvelles plaignantes

Selon les sources interrogées par l'AFP, les enquêteurs français ont déjà entendu au moins cinq plaignantes - la dernière en octobre. Certaines ont longtemps hésité, en raison de leur traumatisme ou par peur. D'autres pourraient les rejoindre.

"Nous découvrons, sidérés, l’ampleur des agissements de Mohamed et Salah Al Fayed", ont réagi auprès de l'AFP les avocates de plusieurs d'entre elles, Mes Caroline Joly, Eva Joly et Agathe Barril, saluant le "courage" des victimes qui témoignent.

Ces "témoignages font apparaître une organisation dans laquelle leur immense fortune personnelle et leurs entreprises auraient été mobilisées au service de leur prédation sexuelle : une machinerie conçue avec froideur et méticulosité", ont-elles ajouté.

Aux enquêteurs, les plaignantes ont décrit un système : des recrutements de jeunes femmes espérant un avenir professionnel chez Harrods, le magasin de luxe londonien, ou comme assistantes, accompagnés d'examens gynécologiques non justifiés, débouchant sur des emplois de façade, qui auraient permis de les mettre à disposition des Al-Fayed. Certaines ont raconté à l'AFP penser avoir été droguées.

Qui pratiquait ces examens médicaux ? Qui organisait le transport des femmes ? Qui validait les salaires ? L'enquête se poursuit sous l'autorité du parquet : aucune mise en examen n'a donc été prononcée.

"La traite est impossible à mettre en œuvre sans un groupe d'individus très organisés", a réagi sous couvert d'anonymat une plaignante, ancienne salariée du Ritz, transportée entre France et Royaume-Uni.

Le travail des enquêteurs français "nous impressionne beaucoup" par contraste avec l'enquête britannique, qui se borne à "tourner autour du pot" trente ans après les premières plaintes, déplore-t-elle auprès de l'AFP.

Coopérer pleinement

La police londonienne est critiquée par de nombreuses plaignantes pour sa lenteur à prendre la mesure des faits présumés, leur caractère systémique, et à enquêter en conséquence. Français et Britanniques échangent désormais et ces derniers ont assisté aux récentes opérations dans l'Hexagone, selon le parquet.

La Metropolitan Police avait reçu, mi-octobre, 163 signalements d'agressions sexuelles, viols, ou faits d'exploitation sexuelle liés à Mohamed Al-Fayed. Des femmes ont affirmé avoir été agressées à Harrods, au club de football de Fulham, ou dans d'autres de ses propriétés et jets privés.

A Londres, sept personnes soupçonnées d'avoir facilité ses agissements ont été interrogées, mais aucune inculpée.

Sollicité, le Ritz a indiqué à l'AFP ne tolérer "aucune forme de harcèlement, d’abus ou de comportement inapproprié" et être prêt "à coopérer pleinement avec les autorités judiciaires compétentes".