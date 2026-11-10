Pétition contre CNews : les députés décident des suites à donner

Signée par plus d’un million de personnes, la pétition qui demande à fermer CNews est examinée à l'Assemblée nationale. Les députés vont décider s'ils classent ou examinent le texte, mais ne se prononcent en aucun cas sur une éventuelle fermeture de la chaîne.

La pétition, examinée depuis 13H00 par la commission des Affaires culturelles de l'Assemblée, devrait échapper au classement, selon une source parlementaire.

Un examen pourrait ouvrir la voie à un débat dans l'hémicycle, sans toutefois le garantir. Et ce débat sans vote à l'issue garderait une portée limitée.

Sans attendre, le député écologiste Benjamin Lucas-Landy a mis en cause les parlementaires qui s'opposeraient à un débat.

"On va savoir aujourd'hui si, après s'être acheté des chaînes de télé, des chaînes de radio, s'être acheté des maisons d'édition ou que sais-je encore, si monsieur Bolloré peut s'acheter aussi des parlementaires", a-t-il lancé en conférence de presse.

Plusieurs députés, dont le candidat à la présidentielle Renaissance Gabriel Attal, ont, eux, plaidé pour un débat plus général, portant sur les enjeux de pluralisme dans les médias.

Lancée en juin par un particulier sur la plateforme de l'Assemblée, la pétition compare la chaîne d'information à "une machine de propagande" ou à la chaîne américaine Fox News. Elle a décollé après l'attentat raciste de Trappes, le 23 octobre, franchissant le seuil des 500.000 signatures le 2 novembre et dépassant quelques jours plus tard celui du million.

Le droit de trier

Ce vote intervient alors que la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet s'est opposée lundi à la présence de CNews lors d'un point presse devant Matignon, suivie dans l'après-midi par l'intersyndicale de la jeunesse. Un boycott dénoncé par la droite et l'extrême droite.

"Personne n'a le droit de choisir ses journalistes, personne n'a le droit de trier parmi les journalistes", a réagi mardi la ministre de la Culture Catherine Pégard, interrogée par un journaliste de CNews lors du compte rendu du Conseil des ministres.

"Les journalistes peuvent poser leurs questions et ceux qui sont interrogés ont la liberté de ne pas y répondre", a-t-elle ajouté.

Selon le règlement de l'Assemblée, la commission peut classer la pétition ou décider de l'examiner. Dans ce dernier cas, elle publie un rapport comprenant le texte de la demande et le compte rendu de ses débats. Elle peut également associer les premiers signataires à ses travaux.

Pour les pétitions réunissant plus de 500.000 signatures dans au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer, la Conférence des présidents peut ensuite inscrire un débat à l'ordre du jour de l'Assemblée, à la demande du président de la commission ou d'un président de groupe.

Des trois pétitions ayant précédemment franchi ce seuil, seule celle contre la loi Duplomb a débouché sur un débat dans l'hémicycle. Elle avait recueilli plus de deux millions de signatures à sa clôture.

Les deux autres, contre la proposition de loi Yadan sur l'antisémitisme et contre un texte instaurant une présomption d'usage légitime des armes à feu par les forces de l'ordre, ont été classées, les députés estimant notamment qu'un débat ferait doublon avec l'examen de textes législatifs au Parlement.

Vendredi, le syndicat +Libres de Canal+, groupe auquel appartient CNews, a déploré "les dérives" de la chaîne, tout en affirmant soutenir ses salariés.

"La ligne éditoriale actuelle de CNews ne correspond ni aux valeurs que nous défendons, ni à celles que le groupe Canal+ devrait selon nous incarner", a-t-il déclaré, appelant la direction à "prendre ses responsabilités".

Dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, CNews est régulièrement accusée de promouvoir les opinions et les thèmes d'extrême droite, ce qu'elle conteste en assurant défendre la liberté d'expression.

Elle a été sanctionnée à plusieurs reprises par l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel.