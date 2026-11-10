À Château-Thierry, le Pâtis Saint-Martin va changer de visage

Ce projet, rendu possible après plusieurs années d’acquisitions foncières, vise à améliorer les déplacements, le stationnement et le cadre de vie tout en conservant l’identité champêtre du site. Le stationnement serait déplacé en périphérie afin de libérer un îlot central. Celui-ci accueillerait un espace paysager ainsi qu’une nouvelle aire de jeux.

La circulation serait organisée autour d’une boucle à sens unique, avec un seul tronçon maintenu à double sens, et l’ensemble du secteur passerait en zone 30. La création de trottoirs assurerait également une continuité pour les piétons. Le projet prévoit par ailleurs l’installation de noues végétalisées destinées à recueillir les eaux pluviales, ainsi qu’une diversification des plantations. Cette végétation doit renforcer la présence de la nature et contribuer à adapter le quartier aux fortes chaleurs.

Les diagnostics de l’Office national des forêts ayant signalé la fragilité de certains tilleuls, un nouvel examen déterminera les arbres pouvant être conservés et ceux qui devront être retirés pour des raisons de sécurité. La possibilité d’installer une fontaine est également étudiée. La voirie doit être entièrement reprise. Les travaux concernant les réseaux d’assainissement seront examinés avec l’Agglomération. Pour le maire Sébastien Eugène et son adjoint Mohamed Rezzouki, cette opération doit préserver l’identité du lieu tout en offrant un espace plus agréable, végétalisé et adapté aux usages des habitants.