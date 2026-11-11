Piratages de comptes et de systèmes d’information, hameçonnages, rançongiciels, fraudes aux virement… «Toutes les collectivités peuvent être victimes de la cybercriminalité, y compris les plus petites», explique l’adjudant Loïc Cartier du Commandement du cyberespace du ministère de l’Intérieur, le 13 octobre,dans un webinaire proposé par Ruralitic consacré à l’état de la menace cyber vis-à-vis des collectivités. En 2025, pas moins de «56% des attaques numériques contre des institutions françaises ont visé des collectivités territoriales». Et aujourd’hui, un tiers des données françaises proposées à la vente par des hackers «proviennent du secteur public et, entre autres, des collectivités». Quant à l’intelligence artificielle, elle facilite le travail des cyberpirates «en rendant de plus en plus crédibles les ‘deep fakes’ qui permettent de se faire passer pour une personne en utilisant son image, sa voix, et en la mettant en scène».

Les collectivités territoriales, une cible de choix

Les collectivités sont une cible privilégiée par les cyberpirates «parce qu’elles sont la première vitrine de l’État français» et les attaques peuvent être une façon de faire passer «des messages idéologiques». Mais elles sont également une cible de choix «parce qu’elles sont plus ou moins faciles à pirater». Elles peuvent alors être visées directement ou de manière opportune car «lorsqu’on pirate le maillon faible on peut envisager d’atteindre d’autres organisations» via cette porte d’entrée. Et l’adjudant de conclure : «il ne faut plus se demander si on va se faire pirater, il faut se dire que cela va arriver».

Des mesures simples pour réduire les risques

Les collectivités peuvent prendre différentes mesures qui ne demandent pas trop de moyens financiers et qui permettent de réduire significativement les risques. Elles visent la sécurité des outils numériques, la sécurité logicielle et le développement d’une culture cyber chez les agents et les élus. Il s’agit tout d’abord de mesures «d’hygiène numérique» : séparer les usages professionnels et personnels des outils numériques, faire des sauvegardes déconnectées du réseau informatique, choisir des mots de passe longs, complexes, différents pour chaque outil et utiliser des gestionnaires de mots de passe, ou encore rester vigilant et «ne pas laisser son ordinateur déverrouillé le temps d’aller boire un café», par exemple.

Ligne de conduite et plan de continuité d’activité pour les services essentiels

En parallèle, il convient de recenser les outils numériques utilisés par la collectivité et de répondre aux questions : comment accède-t-on à ces outils et qui les contrôle ? Objectif : définir des lignes de conduite et des plans de continuité d’activité «pour pouvoir maintenir les services essentiels, si besoin avec un papier et un crayon». Et, en prenant en compte le fait que «une attaque cyber, ce n’est pas une affaire d’heures ou de jours, c’est une affaire de semaines, de mois, voire d’années en fonction de la gravité».

Préparer son annuaire de crise pour savoir comment se faire aider

Enfin, il faut également préparer «son annuaire de crise pour savoir qui appeler en cas d’urgence». À commencer par les services de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) qui apportent leur aide sur le plan technique : le CERT-FR pour l’administration et les opérateurs d’importance vitale, et les CSIRT territoriaux pour les collectivités, les PME, les ETI et les associations. Le service d’assistance 17 Cyber est proposé par la police et la gendarmerie nationales et permet également, comme le portail du ministère de l’Intérieur MaSécurité, de déposer une plainte en ligne. Tous ces services peuvent aussi orienter vers des prestataires spécialisés, si besoin. À noter : il est obligatoire de notifier à la CNIL les violations de données personnelles.