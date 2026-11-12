Clap de fin pour Fibre Excellence, en attente d'un nouveau projet

En l'absence d'offre de reprise, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé jeudi la cessation d'activité de l'usine de pâte à papier Fibre Excellence de Saint-Gaudens, en Haute-Garonne, déjà techniquement sous le régime de liquidation judiciaire depuis juillet.

L'ex-numéro 1 de la pâte à papier en France va donc devoir licencier l'intégralité de ses quelque 300 salariés du site industriel et du siège, installé à Labège près de Toulouse, en attendant l'éventuelle concrétisation d'un nouveau projet, porté conjointement par un groupe portugais et la région Occitanie, dans le courant de l'année à venir.

"On est déçus et tristes parce qu'on va entrer dans une période très compliquée", a réagi auprès de l'AFP Nicolas Bruel, représentant CGT de l'usine. "On a senti que jusqu'à maintenant, c'était la lutte, c'était le combat, on était au front, on va dire. Et là, le couperet est tombé, et c'est plus dur pour les salariés. C'est très dur même", a-t-il soufflé.

Rentabilité en berne

Le groupe Fibre Excellence, grevé par une rentabilité en berne face notamment au renchérissement du prix de l'électricité et du bois ces dernières années, avait demandé son placement en redressement judiciaire au mois d'avril, alors qu'il comptait 670 salariés et deux usines, celle de Saint-Gaudens et une autre à Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône.

La liquidation de ce second site a été prononcée dès cet été face à l'absence d'offre de reprise, tandis que le site haut-garonnais s'était vu accorder un sursis grâce à la perspective d'un projet de relance par le groupe papetier portugais Ghost, soutenu par la région et l'industriel alsacien Soprema.

C'est ce dernier projet de "relance de la production de pâte à papier et (de) développement d'activités de transformation à forte valeur ajoutée", selon la région Occitanie, qui n'a pas fait l'objet d'une offre en bonne et due forme avant la date butoir du 23 octobre, ayant besoin de plus de temps pour être formalisée selon ses défenseurs, ce qui a ouvert la voie à une liquidation définitive, au moins sur le plan judiciaire.

"C'est rageant, parce qu'on a un outil industriel qui est au top, entretenu, peut-être pas modernisé avec les dernières technologies, mais fiable", a souligné Nicolas Bruel.

La plupart des salariés seront licenciés probablement entre le 20 et le 25 décembre compte tenu des délais légaux de notification, a-t-il estimé, regrettant que cela doive intervenir à l'approche des fêtes, "pas la meilleure des périodes".

Des contrats de sécurisation professionnelle (CSP) vont leur être proposés pendant un an. Il s'agit d'un dispositif de France Travail destiné à préserver la disponibilité de cette main d'oeuvre qualifiée.

Un territoire en difficulté

Dans la perspective d'une relance à moyen terme de l'usine de Saint-Gaudens, poumon économique d'un territoire en grande difficulté économique, "la sécurisation des salariés est fondamentale", tout comme "la maintenance du site industriel", avait souligné début novembre une source proche du dossier.

"Je suis navré que l'Etat n'ait pas fait le nécessaire pour éviter" la liquidation, a encore noté M. Bruel. "On peut avoir à tout moment des salariés qui, s'ils retrouvent un boulot ailleurs, vont partir. Donc on va perdre de la compétence, de l'expérience. Ce n'est pas simple pour le futur projet."

Une trentaine d'employés vont assurer l'entretien et la sécurisation du site, où doit continuer d'opérer la station d'épuration des communes environnantes.

Après avoir injecté près de 300 millions d'euros dans le groupe Fibre Excellence, son actionnaire indonésien Jackson Wijaya avait jeté l'éponge au printemps, mettant en avant le manque de rentabilité de l'entreprise et refusant d'investir à nouveau.