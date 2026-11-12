Un monde de bois et un week-end spécial pour découvrir l'artisanat local. Sébastien Morlain, à la tête de cet atelier qui fabrique des jeux, jouets et objets en bois depuis 2007, ouvre les portes de sa boutique. L'occasion d'en savoir plus sur son artisanat, de découvrir son travail et pourquoi pas de repartir avec quelques idées de cadeaux pour les fêtes de fin d'année. La journée du samedi 14 sera l'occasion de visiter l’atelier, d'assister à des démonstrations de chantournage, de découvrir les nouveautés 2025 et de voir ou revoir la gamme complète de jeux, jouets et objets en bois massif de Thiérache.

Des artisans dans l'atelier le 15 novembre

Le dimanche 15, Sébastien Morlain ouvre les portes de son atelier à cinq artisans qui seront présents et investiront l'atelier pour faire découvrir au public leurs fabrications : vannerie, céramique, perles de verre, tissus et artiste peintre graphiste. Tous sont basés à proximité de l'atelier et bénéficieront ainsi d'une fenêtre d'exposition de leur art. À noter qu'un chèque-cadeau d'une valeur de 150 euros sera à gagner au cours du week-end avec un tirage au sort et permettra de choisir des objets de la gamme Un monde de bois.

La boutique Un monde de bois sera par ailleurs exceptionnellement avant les fêtes de fin d'année, le dimanche 6 décembre et du jeudi 10 au jeudi 24 décembre de 14h à 18h30. De quoi permettre de faire ses emplettes de Noël sereinement.