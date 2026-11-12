Bangladesh: reprise de l'agitation sociale dans les usines textiles

Les salariés de l'industrie textile du Bangladesh ont repris leur mobilisation pour de meilleures rémunérations, causant jeudi à l'arrêt une centaine d'usines du pays, selon les producteurs.

Au début du mois, des milliers de salariés du secteur, vital pour l'économie du pays, sont descendus plusieurs jours dans les rues pour exiger la hausse de leur salaire minimum, sur fond de forte inflation et de hausse mondiale des prix de l'énergie.

La semaine dernière, un comité réunissant à l'initiative du gouvernement représentants des salariés et patrons s'est accordé sur une hausse, dont le montant reste à définir, applicable en janvier.

La plupart des ouvriers en colère ont alors repris le chemin des ateliers de la capitale Dacca mais certains d'entre eux ont refusé cette semaine d'y travailler et tenté à plusieurs reprises de manifester dans les rues. La police les en a empêchés.

"Ils veulent continuer (à protester) jusqu'à ce que le comité annonce une hausse acceptable des salaires", a confié à l'AFP Khanam, un ouvrier qui n'a accepté d'être identifié que sous ce seul prénom.

Les salariés exigent une augmentation de 140 % de leur salaire minimum mensuel, de 12.500 takas en moyenne aujourd'hui (88 euros) à 33.000 takas (232 euros), pour compenser la hausse du coût de la vie.

Selon l'Association des producteurs et exportateurs de textile du Bangladesh (BGMEA), une centaine d'usines sont restées fermées mercredi et jeudi.

"Nous surveillons la situation aujourd'hui et nous verrons s'il y a lieu d'appliquer le principe +pas de travail pas de salaire+", ont indiqué à l'AFP des sources proches des industriels.

"Ces perturbations affectent tout le monde", a déploré auprès de l'AFP Mohiuddin Rubel, un des dirigeants de l'entreprise Denim Expert Ltd.

"Les industriels perdent de l'argent, les salariés aussi, l'économie du pays en souffre et nos clients commencent à remettre en question leurs approvisionnements au Bangladesh", a-t-il ajouté, "ces dommages seront difficiles à réparer".

Deuxième exportateur mondial de vêtements, le Bangladesh emploie 4 millions d'ouvriers dans quelque 4.000 usines textiles et en tire plus de 80 % de ses revenus en devises étrangères.

Ses ateliers produisent des vêtements, notamment T-shirts, jeans ou pulls, pour les grandes enseignes de distribution en Europe et aux États-Unis.

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