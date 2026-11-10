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Bouygues Bâtiment Nord-Est structure son offre sur la MEL

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Le géant français Bouygues Bâtiment Nord-Est met en place une organisation renforcée pour répondre aux enjeux de transformation urbaine, de décarbonation et de développement territorial en créant deux agences spécialisées dans la métropole lilloise. 



Marie Boullenger | La Gazette France

Par Marie Boullenger

La Gazette Nord-Pas-de-Calais

Publié aujourd'hui à 16h37 - Mis à jour 16h39
© Adobe Stock - Obatala-photography

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Bouygues Bâtiment Nord-Est annonce la création de deux agences distinctes au sein de la Métropole Européenne de Lille (MEL), l’une spécialisée dans l’Habitat, l’autre dans les Ouvrages Fonctionnels. Elles seront dirigées respectivement par Mickaël Roxo et Thibaud Zoude et sont placées sous la responsabilité d’Emmanuel de Roquefeuil, directeur général adjoint en charge de l’ensemble du périmètre Nord-Pas-de Calais de Bouygues Bâtiment Nord-Est. 

Cette nouvelle organisation vise à renforcer l’expertise des équipes sur chaque segment de marché, tout en conservant une grande proximité avec les acteurs locaux pour les accompagner dans leurs projets de développement de territoire. Territoire stratégique pour Bouygues Bâtiment Nord-Est, la Métropole Européenne de Lille fait face à des défis majeurs : transformation urbaine, rénovation du parc existant, offre de logements, restructuration des actifs. En parallèle, elle maintient sa forte ambition de décarbonation. Pour mieux répondre à ces enjeux, les deux agences nouvellement créées, chacune dédiée à un segment de marché spécifique, disposent d’un positionnement clair et complémentaire :

● une agence Habitat, dédiée aux opérations de logements neufs et à la réhabilitation ;

● une agence Ouvrages Fonctionnels, consacrée aux bâtiments tertiaires et aux ouvrages fonctionnels neufs ou réhabilités, ainsi qu’aux transformations d’actifs

Davantage focalisées sur leurs marchés respectifs, leur objectif est de mailler plus finement la métropole lilloise, de développer une connaissance plus précise des acteurs tant privés que publics, et des besoins locaux et, in fine, de mieux répondre aux attentes des clients et du territoire.

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Marie Boullenger | La Gazette France

Marie Boullenger

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