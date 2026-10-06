Comment loger les séniors sans vider leur portefeuille ? L’acteur de l'habitat inclusif Mobicap bouscule les codes et ouvre les portes de sa résidence du Havre à Boulogne-sur-Mer, le jeudi 15 octobre 2026.

Seniors, familles et acteurs médico-sociaux sont invités à découvrir en exclusivité des appartements connectés, ultra-accessibles et abordables, conçus pour révolutionner le maintien à domicile et briser définitivement l'isolement des personnes à mobilité réduite.

Une immersion exclusive au cœur de l'habitat inclusif boulonnais

Mobicap crée l'événement au 20 boulevard Beaucerf en ouvrant ses appartements témoins au grand public. Ce rendez-vous de terrain permettra aux familles de tester concrètement des aménagements pensés pour l'autonomie et d'échanger avec les équipes locales.

“Cette journée est l’occasion de faire découvrir notre résidence à tous ceux qui souhaitent mieux connaître les solutions d’habitat adaptées aux seniors et aux personnes à mobilité réduite, dans une atmosphère chaleureuse et détendue”, affirme Alain Baranès, Directeur de Mobicap. En misant sur la convivialité, l'opérateur casse l'image austère du logement médicalisé pour attirer un public élargi.

Un business model grand public face au défi du grand âge

Fondée en 2018, la structure s'impose comme un agitateur de la Silver Économie en associant accessibilité technique et loyers modérés. Avec un parc de 1 000 logements déjà livrés en France et un rythme de croisière fixé à 500 livraisons annuelles, Mobicap répond à une urgence démographique. Son secret ? Des résidences à taille humaine et un socle de services essentiels, éliminant les options superflues et coûteuses des maisons de retraite traditionnelles. Ce modèle résolument axé sur l'économie d'impact démontre qu'une alternative rentable et solidaire est possible en région.

Alors que la transition démographique s'accélère, cette initiative boulonnaise prouve que l'innovation immobilière détient les clés pour permettre aux aînés de vieillir chez eux, en toute sérenité.







