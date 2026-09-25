Logement social : la bataille contre les passoires énergétiques

Immobilier
Patio Blanchard : quand une usine de chaussettes devient un lieu de vie
25/09/2026 Amandine Ibled
Montceau-les-Mines (71)
Face à l’urgence climatique et à la précarité énergétique, les bailleurs sociaux ont engagé des programmes massifs de rénovation. À l’image de Maisons & Cités et de Pas-de-Calais habitat, ils veulent transformer leur patrimoine tout en améliorant le quotidien et le pouvoir d’achat des locataires.
Maisons & Cités prévoit 3 milliards d’euros d’investissement dans la réhabilitation. © Samuel Dhote
@ Samuel Dhote
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