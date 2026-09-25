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Dossier

Logement social : la bataille contre les passoires énergétiques

Face à l’urgence climatique et à la précarité énergétique, les bailleurs sociaux ont engagé des programmes massifs de rénovation. À l’image de Maisons & Cités et de Pas-de-Calais habitat, ils veulent transformer leur patrimoine tout en améliorant le quotidien et le pouvoir d’achat des locataires.

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Par Baptiste Régent
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 25 septembre 2026 - Mis à jour le 25 septembre 2026
<p>La rénovation énergétique du parc social change d’échelle dans les Hauts-de-France grâce, notamment, à l’Engagement pour le renouveau du bassin minier (ERBM). Cette politique publique associant l’État, la Région et plusieurs bailleurs a permis d’accélérer considérablement la modernisation d’un patrimoine immobilier souvent ancien.</p><p>Pour Maisons &amp; Cités, le programme engagé en 2018 fixe un objectif initial de 23 000 logements rénovés d’ici 2028. Et les résultats témoignent déjà de l’ampleur de la mobilisation puisque 21 000 logements ont fait l’objet d’ordres de service, pour un inv.

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