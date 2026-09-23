Le marché des maisons anciennes affiche des écarts importants en Saône-et-Loire, selon les données des Notaires de France. À Chalon-sur-Saône, le prix médian atteint 175 000 euros, soit 18% de plus en un an. À Mâcon, il s’établit à 224 500 euros, en hausse de 10%. La préfecture reste ainsi la commune la plus chère parmi celles étudiées.



Les prix sont plus bas dans d’autres villes. Une maison ancienne se vend en médiane 154 500 euros à Châtenoy-le-Royal, 140 000 euros à Paray-le-Monial et 112 500 euros à Autun. Cette dernière connaît toutefois une baisse de 11% sur un an.

Des évolutions contrastées

Les autres marchés locaux présentent des tendances différentes. À Gueugnon, le prix médian atteint 97 000 euros, en hausse de 7%. Il s’établit à 77 000 euros à Montceau-les-Mines, avec une progression de 2%. À Saint-Vallier, il reste stable à 100 000 euros. À l’inverse, Châtenoy-le-Royal recule de 6%.



Du côté des appartements anciens, Mâcon reste également en tête, avec un prix médian de 1 650 euros le m², en hausse de 4% entre juillet 2025 et juin 2026. À Chalon-sur-Saône, le prix atteint 1 350 euros le m² et reste stable.