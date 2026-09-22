AMSOM Habitat s’associe à Partenord le Groupe et Action Logement

Cette opération d’augmentation de capital (apport d’1M€ en fonds propres) marque une nouvelle étape dans la structuration et l’ambition de cette filiale créée pour rapprocher emploi et logement dans la région des Hauts-de-France.

Créée fin 2025 pour répondre aux nouveaux enjeux de l’habitat, Partenium s’inscrit pleinement dans la stratégie de Partenord le Groupe : développer une offre diversifiée, adaptée aux besoins des habitants aux revenus modérés qui peinent à se loger dans les secteurs les plus tendus des Hauts-de-France. L’entrée d’AMSOM Habitat, traduit une volonté partagée de mutualiser les expertises et d’accélérer le développement de projets.

«Rejoindre Partenium s’inscrit pleinement dans notre volonté de diversifier nos modes d’intervention et de contribuer à une offre de logement plus large sur notre territoire. Ce partenariat avec Partenord le Groupe et Action Logement nous permet de conjuguer nos expertises au service des habitants et des dynamiques locales» témoigne David Quint, Directeur général d’AMSOM Habitat.