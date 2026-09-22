Logement social : un plan de 153 M€ pour moderniser les Vosges

Le partenariat scellé à Bordeaux insuffle une dynamique financière pour l'immobilier social du Sud Lorraine. En mobilisant 153 millions d'euros issus de l'épargne du Livret A, la Banque des Territoires finance 66 % d'un plan global de 232 millions d'euros. Dans les Vosges, deux acteurs majeurs, Épinal Habitat et Le Toit Vosgien, se partagent cette enveloppe aux côtés de trois structures de Meurthe-et-Moselle. Ce déploiement de capitaux ambitionne de répondre aux mutations économiques en consolidant l'offre de logements à loyers modérés.

Rénovation thermique et constructions neuves au programme

Les investissements se traduiront par des chantiers concrets sur l'ensemble du territoire lorrain. L'enveloppe globale permettra de bâtir 552 nouveaux logements pour un coût de 103 millions d'euros, tout en engageant 112 millions d'euros dans la réhabilitation et la résidentialisation de 2 273 habitations. Le plan prévoit également 583 démolitions (17,4 M€) pour requalifier les quartiers.

Pour Claude Faivre, Secrétaire Général d’Habitat Lorrain : « Ces engagements illustrent notre détermination commune à renforcer l’offre de logements accessibles, durables et résilients, au service des territoires et de leurs habitants. »

Urgence verte et adaptation aux risques climatiques

L'accord dépasse le cadre de la simple construction en intégrant une ingénierie environnementale forte. La Banque des Territoires épaulera les bailleurs vosgiens et meurthe-et-mosellans dans la cartographie de leurs vulnérabilités face au changement climatique. De plus, un partenariat avec La Forestière introduira le dispositif de végétalisation « Ville Arborée » au cœur des résidences.

« Nous réaffirmons notre ambition commune : accélérer la transformation du parc social pour répondre aux défis territoriaux, environnementaux et sociétaux. », souligne Mathieu Aufauvre, directeur du réseau de la Banque des Territoires.

Grâce à cette alliance, les Vosges s'arment durablement pour offrir aux locataires un habitat plus vert, économe et adapté aux éventuelles crises climatiques.















