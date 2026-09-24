Meuse : la trésorerie agricole au cœur des discussions

Les exploitations agricoles meusiennes pourraient bénéficier d’un dispositif destiné à préserver leur trésorerie dans le contexte actuel de crise agricole. La Région Grand Est, présidée par Franck Leroy, travaille avec les principaux acteurs bancaires afin de mettre en place une «année blanche», reposant sur le report d’une annuité de capital sans frais ni pénalité.

Pour les agriculteurs du département, l’enjeu est de maintenir des marges financières suffisantes pour poursuivre leur activité et leurs investissements, sans accroître leur niveau d’endettement. La Région souhaite associer l’État et l’Union européenne au financement du dispositif.

La capacité d’investissement en jeu

À l’échelle nationale, les difficultés financières des exploitations posent aussi la question de leur capacité à préparer l’avenir. Au-delà du paiement des charges courantes, la préservation des marges de manœuvre financières conditionne les décisions d’investissement, qu’il s’agisse de moderniser les équipements, d’adapter les exploitations aux évolutions du secteur ou de maintenir leur compétitivité. Le débat sur l’«année blanche» dépasse ainsi le seul report d’une échéance : il porte sur les moyens de permettre aux exploitations de continuer à investir malgré une période économique difficile.