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Meuse : la trésorerie agricole au cœur des discussions

En Meuse, les difficultés de trésorerie des exploitations agricoles placent le financement au centre des préoccupations. La Région Grand Est propose une «année blanche» pour permettre aux agriculteurs de reporter une annuité de capital sans pénalité.

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© Chambre d’Agriculture de la Meuse / LinkedIn. Les exploitations meusiennes confrontées aux tensions de trésorerie agricoles.

© Chambre d’Agriculture de la Meuse / LinkedIn. Les exploitations meusiennes confrontées aux tensions de trésorerie agricoles.

Par J.M
Les Tablettes Lorraines
Publié le 24 septembre 2026 - Mis à jour le 24 septembre 2026

Les exploitations agricoles meusiennes pourraient bénéficier d’un dispositif destiné à préserver leur trésorerie dans le contexte actuel de crise agricole. La Région Grand Est, présidée par Franck Leroy, travaille avec les principaux acteurs bancaires afin de mettre en place une «année blanche», reposant sur le report d’une annuité de capital sans frais ni pénalité.

Pour les agriculteurs du département, l’enjeu est de maintenir des marges financières suffisantes pour poursuivre leur activité et leurs investissements, sans accroître leur niveau d’endettement. La Région souhaite associer l’État et l’Union européenne au financement du dispositif. 

La capacité d’investissement en jeu

À l’échelle nationale, les difficultés financières des exploitations posent aussi la question de leur capacité à préparer l’avenir. Au-delà du paiement des charges courantes, la préservation des marges de manœuvre financières conditionne les décisions d’investissement, qu’il s’agisse de moderniser les équipements, d’adapter les exploitations aux évolutions du secteur ou de maintenir leur compétitivité. Le débat sur l’«année blanche» dépasse ainsi le seul report d’une échéance : il porte sur les moyens de permettre aux exploitations de continuer à investir malgré une période économique difficile.