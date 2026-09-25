La Collab Solidaire à Amiens en finale d’un prix de l’Union Européenne

Les Prix européens du bio, qui se tiennent chaque année à Bruxelles (Belgique), au sein des institutions de l'Union européenne, reconnaissent différents acteurs de la chaîne de valeur biologique qui ont développé un projet excellent, innovant, durable et inspirant produisant une réelle valeur ajoutée pour la production et la consommation biologiques.

La Collab Solidaire a donc participé ce mercredi à la finale du prix de l’UE pour la production biologique lancé en février dernier. L'association amiénoise était finaliste avec la ville d'Hellemmes dans la Nord, dans la catégorie "La meilleure ville bio", en concurrence avec Città di Torino dans le Piémont en Italie et la mairie de Cussac-Fort-Médoc en Gironde. C'est cette dernière qui a remporté le prix. «Cela fait plusieurs années maintenant qu’avec la ville d’Hellemmes, commune associée de Lille, nous travaillons à y implanter le projet porté par La Collab Solidaire. Et les distributions de paniers de fruits et légumes, bio et solidaires, sont un succès qui ne se dément pas», explique Lucien Fontaine, président de La Collab Solidaire.

«Une reconnaissance européenne d'un travail concret»

L'association a mené tout un travail de terrain en coopération avec la ville d’Hellemmes, le maire Franck Gherbi et son adjoint au maire Mabrouk Zouareg soient reconnus dans un concours européen. Les prix décernés le 23 septembre sont des récompenses honorifiques de l'Union Européenne, sans dotation financière, qui visent à valoriser les meilleures initiatives bio et durables d'Europe.

«Être en finale est déjà une victoire. C’est la reconnaissance européenne d’un travail concret, qui montre qu’il est possible de soutenir une agriculture plus respectueuse de l’environnement tout en rendant les produits bio accessibles au plus grand nombre», conclut le président de la Collab Solidaire dont l’ambition demeure plus que jamais de mettre en relation les producteurs locaux et les associations afin de proposer des produits de qualités et solidaires pour tous dès le plus jeune âge.