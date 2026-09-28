Il dénonce une situation "absurde" et a appelé à la rescousse jusqu'au chef de l'Etat: le très médiatique maire d'extrême droite Robert Ménard risque l'inéligibilité pour avoir refusé de marier un Algérien sous OQTF dans sa mairie de Béziers (Hérault) en 2023.

Son procès mercredi à Montpellier s'annonce tendu: M. Ménard a demandé à tous ses soutiens de s'y rendre, crispant la partie adverse.

L'élu a cité à comparaître plusieurs hommes politiques, dont deux candidats à la présidentielle: le président de l'association des maires de France David Lisnard, et l'ancien ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui l'avait soutenu dans cette affaire et dont l'entourage a confirmé à l'AFP qu'il viendrait.

L'affaire avait suscité une polémique au plus haut niveau, puisque même Emmanuel Macron avait qualifié, en 2025, la situation des maires devant marier des personnes en situation irrégulière d'"ubuesque".

Le président de la République, auquel M. Ménard a également demandé de faire le déplacement, ne viendra pas, a indiqué le prévenu.

L'avocate du couple qu'il avait refusé de marier, Me Vanessa Edberg, a confié à l'AFP être "très inquiète", faisant état de "menaces". "On ne veut pas se cacher car on n'a rien à cacher", a-t-elle assuré, mais elle a dit avoir refusé la présence de comités de soutien. "On est là pour faire du droit, pas de la politique, et ce n'est pas moi qui viendrai salir le tribunal avec de la politique", a réaffirmé Me Edberg.

Le maire de Béziers encourt jusqu'à cinq ans de prison, une amende de 75.000 euros ainsi qu'une peine d'inéligibilité.

Très régulièrement sur les plateaux TV, habitué des sorties polémiques, Robert Ménard a fait état de son inquiétude, sur Cnews jeudi matin encore: "je vais être condamné", a-t-il prédit, disant surtout craindre l'inéligibilité: "je viens d'être élu il y a six mois avec plus de 65% au premier tour, ça ne court pas les rues quand même".

Mariés en Algérie

"Monsieur Ménard oublie que le prévenu, ce n'est pas mon client, mais lui", rétorque Me Edberg, dénonçant une victimisation de l'élu. M. Ménard est aussi attaqué en diffamation publique par Mustapha B., dont il avait assuré à la télévision qu'il avait été condamné pour "des viols en réunion", à tort.

Elle rappelle qu'à cause du refus de mariage opposé par le maire en 2023, ses clients ont dû vivre séparés une grande partie du temps. En effet Eva M. a trois enfants de précédentes unions, "donc elle ne peut pas aller vivre en Algérie, où monsieur est marin".

Le couple s'est marié cet été en Algérie, a-t-elle indiqué, ajoutant que Mustapha B. ne pourra pas être présent mercredi.

Le 7 juillet 2023, Robert Ménard avait refusé de célébrer le mariage d'Eva M., citoyenne française et Mustapha B., Algérien en situation irrégulière, expliquant qu'il soupçonnait un "mariage blanc".

Après avoir attendu une heure et s'être fait signifier par M. Ménard que le mariage n'aurait pas lieu, le couple s'était rendu au commissariat pour porter plainte contre le maire.

Le procureur de la République de Béziers, avait pourtant indiqué dans un communiqué que le parquet avait donné son feu vert à cette union, après avoir examiné les auditions séparées des deux époux réalisées par l'officier d'état civil de la municipalité et n'y avoir pas décelé d'incohérences, et rappelant que "le mariage est un droit fondamental".

Quinze jours plus tard, Mustapha B. était expulsé de France vers l'Algérie.

Convoqué au tribunal de Montpellier une première fois en février 2025, Robert Ménard avait refusé le "plaider coupable" qui lui était proposé, entraînant le renvoi de l'affaire en correctionnelle.

Une proposition de loi visant à interdire les mariages pour les personnes en situation irrégulière en France est actuellement dans les mains de la Commission des lois de l'Assemblée.

Si l'Association des maires de France (AMF) est favorable au texte, les maires de l'Association nationale des villes et territoires accueillants (Anvita) l'ont eux jugé "discriminant".