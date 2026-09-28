Pour soutenir les agriculteurs et les productions agricoles touchés par les conséquences de la crise climatique, le Gouvernement a mis en place un plan « Climat Adaptation Sécheresse Incendie ». Dans l’Aisne, 1,35 million d’euros seront ainsi consacrés au fonds de réarmement agricole. Cette enveloppe doit notamment aider les exploitations qui rencontrent des difficultés de trésorerie après avoir subi des pertes de production importantes ou des dépenses exceptionnelles liées à la sécheresse.

Un soutien pour les exploitations en difficulté

Le fonds de réarmement agricole vise à permettre aux exploitants concernés de continuer leur activité et de préparer la prochaine campagne. Il s’adresse notamment aux exploitations qui rencontrent des difficultés à régler leurs charges à court terme en raison des conséquences de la sécheresse. Dans l’Aisne, ce soutien sera complété par un dispositif fiscal. Près de 10 millions d’euros seront mobilisés au titre de l’abattement sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) pour les exploitations agricoles sinistrées, sans démarche individuelle des redevables.

Ces deux mesures doivent ainsi apporter un soutien aux exploitations touchées par les pertes de production et les dépenses supplémentaires liées aux conditions climatiques.



