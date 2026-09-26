Agriculture
Chavignon (02) Chavignon (02)
En bref

Les Ateliers de l'abeille à Chavignon participent à l'Api'Week

Du 2 au 11 octobre 2026, la filière apicole donne rendez-vous au grand public pour la 6e édition de l’Api’Week comme dans l'Aisne le 3 octobre prochain.

Ajouter La Gazette France à vos sources préférées Ajouter La Gazette France à vos sources préférées
Les Ateliers de l'abeille ouvrent leurs portes. (c) Marie-Line Waroude

Les Ateliers de l'abeille ouvrent leurs portes. (c) Marie-Line Waroude

Par Morgan Gheeraert
La Gazette Picardie
Publié le 26 septembre 2026 - Mis à jour le 26 septembre 2026

Une semaine pour s'immerger dans les métiers et les produits de la ruche, lors de l'Api'Week. À cette occasion, apiculteurs, conditionneurs, distributeurs et organisations partenaires proposeront de nombreuses animations pour faire découvrir leurs métiers, leurs savoir-faire et toute la diversité des produits de la ruche. Ces rendez-vous permettront également de découvrir le rôle essentiel des abeilles dans la pollinisation et la biodiversité, ainsi que les réalités d’un métier étroitement dépendant des floraisons et des conditions météorologiques. Les canicules et la sécheresse de l’été 2026 donnent une illustration concrète des effets du changement climatique sur l’apiculture, entre le raccourcissement des floraisons et des colonies d'abeilles fragilisées. 

Immersion à Chavignon

Plus de 300 rendez-vous sont proposés sur l'ensemble du territoire, dont une vingtaine dans les Hauts-de-France. Dans l'Aisne, seuls les Ateliers de l'abeille à Chavignon vont participer à l'événement. Samedi 3 octobre (de 14h00 à 16h00), les visiteurs sont invités à découvrir l’exploitation à travers une visite consacrée au métier d’apiculteur et à la production de miel. Une initiation à l’analyse sensorielle sera proposée autour du miel de tilleul IGP, reconnu depuis novembre 2025, afin d’apprendre à identifier ses arômes, ses textures et ses spécificités. La visite se poursuivra par une dégustation, ainsi que par une Foire au Miel mettant à l’honneur les produits de la ruche. 