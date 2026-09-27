Le Creusot accueille un Techday dédié à la robotique industrielle

Le Pôle formation UIMM Bourgogne 21-71 prépare au Creusot un Techday consacré aux évolutions technologiques dans l’industrie. Prévu le 9 octobre 2026, de 9h à 15h, l’événement réunira professionnels, partenaires et experts autour de l’automatisation industrielle, de la robotique et de l’Industrie 4.0. La journée permettra aux participants de découvrir plusieurs solutions et technologies destinées aux environnements industriels. Des temps d’échange sont également prévus avec les partenaires présents, afin de présenter leurs activités et leurs innovations. L’événement associera ainsi démonstrations, rencontres professionnelles et discussions autour des transformations du secteur.

Des solutions à découvrir

Plusieurs acteurs participeront à cette rencontre organisée sur le site du Pôle formation UIMM Bourgogne 21-71, situé 13, rue de Longwy au Creusot. Parmi eux figurent Festo, DEXIS BFC-Boutillon, Robotics Valley, Eugène et Deschamps ainsi que Polytech Dijon. Les participants pourront échanger directement avec leurs représentants et experts. Le Techday doit aussi permettre d’aborder les technologies qui accompagnent l’évolution des industries. Les visiteurs pourront découvrir les nouveautés en automatisation industrielle et poursuivre les échanges autour d’un cocktail déjeunatoire. Les inscriptions restent ouvertes avant le rendez-vous du 9 octobre.