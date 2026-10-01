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Aisne : La Compagnie du bicarbonate prend une nouvelle dimension

La Compagnie du bicarbonate, une PME créée en 2010 à Chauny, vient de déménager dans de nouveaux locaux à Urvillers. Un nouveau départ qui traduit l’ambition forte de cette entreprise en plein développement, spécialisée dans la confection et la commercialisation de produits d’entretien écologiques pour la maison.

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Par Morgan Gheeraert
La Gazette Picardie
Publié le 1 octobre 2026 - Mis à jour le 1 octobre 2026
<p>C'est une PME qui se développe et monte en puissance. La Compagnie du bicarbonate créée en 2010 par Nicolas Palangié avait pour idée de rendre accessibles des ingrédients bruts pour la maison : bicarbonate de soude, savon noir, vinaigre pour des utilisations en cuisine, en entretien du linge et de la maison ou encore en bricolage. Seize ans plus tard, c’est Quentin Patfoort qui se trouve aux commandes de la société qu’il a rachetée en 2022, séduit par les valeurs de celle-ci mais aussi par son potentiel de développement. «<em>Je ne suis pas un chimiste de formation, j’ai travaillé chez Lero.

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