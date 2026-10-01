Aisne : La Compagnie du bicarbonate prend une nouvelle dimension

En bref

La Compagnie du bicarbonate, une PME créée en 2010 à Chauny, vient de déménager dans de nouveaux locaux à Urvillers. Un nouveau départ qui traduit l’ambition forte de cette entreprise en plein développement, spécialisée dans la confection et la commercialisation de produits d’entretien écologiques pour la maison.