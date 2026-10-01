Aisne : La Compagnie du bicarbonate prend une nouvelle dimension

Industrie
Uniject : 2 millions d’euros pour lutter contre les inondations
01/10/2026 Baptiste Régent
Bapaume (62)
La Compagnie du bicarbonate, une PME créée en 2010 à Chauny, vient de déménager dans de nouveaux locaux à Urvillers. Un nouveau départ qui traduit l’ambition forte de cette entreprise en plein développement, spécialisée dans la confection et la commercialisation de produits d’entretien écologiques pour la maison.
Quentin Patfoort, PDG de la Compagnie du bicarbonate, dans les nouveaux bureaux de l’entreprise à Urvillers. (c) M. G.
Un nouveau bâtiment de 3 000 m² a été construit près de Saint-Quentin. (c) M. G.
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