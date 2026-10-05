Amblainville : CELIO étend sa plateforme logistique à 55 000 m²

Le site logistique de CELIO, situé à Amblainville, s’étend désormais sur une surface de 55 000 m². Livrée en mai 2026, son extension de 12 000 m² vient d’être officiellement inaugurée. La cérémonie s’est déroulée en présence notamment du maire, du président de la Communauté de communes des Sablons, du président et des actionnaires de CELIO France, des collaborateurs du site et des membres du directoire d’ARGAN.

«Cette inauguration est un moment particulièrement important pour nous. Elle vient concrétiser une relation de confiance construite au fil des années avec CELIO. Chez ARGAN, nous considérons qu’être propriétaire et développeur d’un entrepôt, c’est aussi être aux côtés de nos clients dans la durée, comprendre leurs enjeux et faire évoluer leurs capacités immobilières au gré de leurs besoins. Nous sommes heureux de partager aujourd’hui cette étape avec les équipes de CELIO», souligne Stéphane Cassagne, directeur du développement et de l’Asset Management d’ARGAN.

Une plateforme centrale pour CELIO en Europe

Cette opération prolonge une relation engagée depuis près de quinze ans entre CELIO et ARGAN, propriétaire et développeur de l’entrepôt. Le site, exploité depuis 2012 par CELIO, avait déjà fait l’objet d’une extension en 2017. Aujourd’hui, il constitue la plateforme logistique centrale de CELIO en Europe. Sa proximité avec l’A16 et l’Île-de-France permet à l’enseigne de disposer d’un site adapté à l’évolution de son activité.

L’évolution du site concerne également ses équipements. Il est désormais labellisé AutOnom® et dispose d’une centrale photovoltaïque de 400 kWc destinée à l’autoconsommation, ainsi que de 250 kWh de batteries de stockage. Des pompes à chaleur ont par ailleurs remplacé les équipements au gaz. L’ensemble de ces installations permet de diviser par quatre les émissions de CO₂ de l’entrepôt.

Avec cette nouvelle opération, ARGAN et CELIO poursuivent donc l’adaptation progressive de la plateforme d’Amblainville, au fil des besoins de l’enseigne.



