Les deux entités Decitre et Decitre Interactive, regroupant les activités de ventes aux professionnels et son réseau de librairies à Annecy, Chambéry, Écully, Levallois-Perret et Lyon Part-Dieu – ainsi que de la société Générale du Livre, spécialisée dans la vente de livres et services aux professionnels, vont faire l'objet d'un appel d'offres. Cette décision, prise dans un contexte de marché des biens culturels toujours fortement fragilisé, doit permettre au groupe NOSOLI de concentrer ses moyens sur le Furet du Nord et son réseau de librairies.

Pour rappel, le Furet du Nord, fondé à Lille en 1921, a notamment été la première librairie française en libre-service, à partir de 1959. Son vaisseau-amiral, situé sur la Grand'Place, a été un temps, dans les années 1990, la plus grande librairie du monde. Après s'être étendu dans sa région d'origine, puis en région parisienne, le Furet du Nord a racheté en 2019 Decitre, autre libraire centenaire d'origine lyonnaise, et l'ensemble a donné naissance en 2022 au groupe Nosoli.