La réduction des émissions de gaz à effet de serre constitue un enjeu pour l’industrie aéronautique. C’est dans ce contexte qu’Anne Chaudat, responsable Environnement de Safran Aircraft Engines, est intervenue à l’IUT du Creusot. Sa présentation a permis de faire le point sur les émissions carbone du groupe et sur les objectifs fixés pour les diminuer. Organisée dans le cadre de la Fête de la science, cette rencontre visait également à expliquer les solutions techniques et industrielles mobilisées pour accompagner la transition du secteur.

Quatre axes pour accélérer la transition

Pour atteindre ses objectifs, Safran s’appuie sur plusieurs leviers complémentaires. Le groupe mise notamment sur l’innovation technologique, l’évolution de ses procédés de fabrication, le développement des énergies renouvelables et l’amélioration de sa chaîne logistique. Ces orientations doivent contribuer à réduire l’impact environnemental de ses activités industrielles. Anne Chaudat a également présenté des mesures déjà mises en œuvre au sein de l’entreprise pour illustrer les changements engagés. La conférence a aussi abordé les obstacles qui subsistent dans cette démarche. Entre les avancées réalisées et les efforts encore nécessaires, Safran entend poursuivre ses actions pour accompagner l’évolution de l’industrie aéronautique vers des pratiques moins émettrices de carbone.