En bref

Chaque année en décembre, la Chambre de commerce et d’industrie Amiens-Picardie donne rendez-vous aux entrepreneurs du territoire. L’événement est devenu incontournable et pour sa quinzième édition, le Rendez-vous des entrepreneurs 2026 est organisé ce jeudi 3 décembre à partir de 18h30 à la CCI Amiens-Picardie.