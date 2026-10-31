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31/10/2026 Alexandra Marquet
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Chaque année en décembre, la Chambre de commerce et d’industrie Amiens-Picardie donne rendez-vous aux entrepreneurs du territoire. L’événement est devenu incontournable et pour sa quinzième édition, le Rendez-vous des entrepreneurs 2026 est organisé ce jeudi 3 décembre à partir de 18h30 à la CCI Amiens-Picardie.
Le Rendez-vous des entrepreneurs 2026 est donné au jeudi 3 décembre. © CCI Amiens-Picardie
Fany Ruin, présidente de la CCI Amiens-Picardie. © Teddy Henin
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