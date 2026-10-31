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CCI Amiens-Picardie : la transmission au Rendez-vous des entrepreneurs 2026

Chaque année en décembre, la Chambre de commerce et d’industrie Amiens-Picardie donne rendez-vous aux entrepreneurs du territoire. L’événement est devenu incontournable et pour sa quinzième édition, le Rendez-vous des entrepreneurs 2026 est organisé ce jeudi 3 décembre à partir de 18h30 à la CCI Amiens-Picardie.

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Par Benoît Maleplate
La Gazette Picardie
Publié le 31 octobre 2026 - Mis à jour le 31 octobre 2026
<p>Le Rendez-vous des entrepreneurs est un temps fort de la CCI Amiens-Picardie. L’événement fait toujours salle comble et 300 personnes sont à nouveau attendues pour cette édition 2026. Les chefs d’entreprises, dirigeants et acteurs économiques du territoire se réunissent et débattent des enjeux stratégiques actuels. Dernièrement, les Rendez-vous 2024 et 2025 se sont par exemple concentrés sur les transitions écologique et numérique puis sur la cybersécurité. Et en cette fin d’année 2026, les enjeux stratégiques économiques ne manquent pas. La situation est même complexe dans un contexte mond.

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