Hameçonnage, rançongiciels, vol de données et fraude au virement figurent parmi les menaces auxquelles les entreprises peuvent être confrontées. Une faille peut notamment survenir par l’intermédiaire d’un salarié ou d’un sous-traitant. Plusieurs dispositifs permettent aux entreprises du Grand Est de renforcer leur sécurité numérique. Un diagnostic de cybersécurité peut bénéficier d’une aide couvrant 50 % de son coût, dans la limite de 5 000 euros. Pour certaines PME industrielles, logistiques ou du bâtiment et des travaux publics (BTP), l’aide peut atteindre 10 000 euros.

En cas d’incident, le Centre d’Assistance Grand Est Cybersécurité propose également un accompagnement gratuit aux PME, aux entreprises de taille intermédiaire (ETI), aux collectivités et aux associations.

La cybersécurité au cœur des enjeux industriels en Moselle

En Moselle, plusieurs acteurs travaillent sur ces questions, notamment à travers CYCLONE, une initiative portée entre autres par la CCI Moselle, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) et des acteurs économiques. Le 15 octobre prochain, à Uckange, l’événement SecNumEco abordera également les enjeux de sécurité économique à l’échelle du département. Les échanges porteront notamment sur la protection des chaînes de sous-traitance et de l’outil industriel. La Gendarmerie nationale participe, elle aussi, à cette chaîne de prévention et d’intervention avec son réseau spécialisé et le dispositif 17Cyber.



