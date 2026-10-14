Lille : Decathlon implante un concept entièrement dédié au running

150 m2 au 44 rue de la Nationale à Lille, en plein centre-ville : il était logique pour l'entreprise régionale de s'implanter dans la capitale des Flandres, après avoir ouvert Bordeaux et Annecy, deux villes également très portées sur la pratique de la course à pied et du trail. À Lille, 25% des participants sportifs déclarent courir, ce qui en fait le second sport extérieur le plus pratiqué.

Plus de 50 modèles de chaussures, une sélection de textiles, d'accessoires et de nutrition seront proposés, avec les dernières innovations de Kiprun, la marque running et trail de Decathlon, couplées aux marques de référence du marché. Une analyse de foulées dynamiques est aussi possible en magasin : le coureur pourra réaliser quelques minutes de course, équipé de semelles connectées pour analyser ses appuis et sa foulée et trouver ainsi la paire de chaussures qui lui correspondra le mieux.

Un lieu de rencontres au-delà de la boutique

Enfin, le magasin sera rythmé par l'organisation de sorties, de rencontres avec les clubs locaux, de sessions de test... Pour sa directrice Emie Livet, la boutique sera «bien plus qu'un simple point de vente : un lieu de vie et de rencontres pour les pratiquants». Cinq collaborateurs – eux-mêmes pratiquants – ont été embauchés sur cette nouvelle ouverture. «Célébrer nos 50 ans en ouvrant ce magasin spécialisé au cœur de Lille s'inscrit en parfaite complémentarité avec nos autres formats de la métropole» commente Bastien Grandgeorge, directeur général Decathlon France. Le groupe fondé en 1976 compte 102 900 collaborateurs et 1 902 magasins dans le monde entier.