Innov'CAMP : un nouveau hub digital d'innovation à Dunkerque

Un campus et un incubateur

Créé il y a quelques années comme espace d'innovation interne à ArcelorMittal, le Digital Lab s'ouvre au territoire. Innov'CAMP reposera sur deux entités complémentaires. Le Campus s'installe au deuxième étage du Digital Lab, où un plateau complet est dédié aux startups. 9 startups dédiées à la transformation digitale des entreprises y sont déjà rentrées. L'incubateur, hébergé au sein du bâtiment ÉcosystèmeD, accompagnera les porteurs de projets autour des transitions urbaine, portuaire et industrielle. La méthode : identifier les besoins de l'industrie, des ports et des entreprises, puis lancer des appels à solutions auprès des startups. "C’est un véritable écosystème. On fait travailler des industriels et des entreprises ensemble, on dégage des besoins et des solutions que l’on va chercher chez les start-ups pour les industrialiser", résume Jean-Pierre Triquet, directeur du Digital Lab d’ArcelorMittal France. Le parcours visé va de l'incubateur à des démonstrateurs industriels grandeur nature, en passant par un club digital. "L'idée est de créer un hub régional dédié à ces transitions, un lieu totem", explique David Glijer, directeur de la Transformation Digitale d'ArcelorMittal France. Le projet a été financé avec l'appui de Bpifrance (1 million d’€), de la Région, de la CUD, d'ArcelorMittal et d'ÉcosystèmeD.

La 5G privée, socle commun

Tout est parti de la 5G. “Nous avons déployé depuis 5 ans le plus grand réseau 5G privé en en environnement industriel de France”, explique David Glijer, directeur de la transformation numérique chez ArcelorMittal France. La CUD a ensuite décidé d'en faire un réseau du territoire, complémentaire de la fibre, intégré à un réseau d'initiative publique. Un montage que la collectivité présente comme l'un des premiers de France. Le cœur de réseau est actif depuis mercredi 30 septembre à midi. Il sera déployé au cœur de Dunkerque en octobre, et la première antenne installée en novembre. Cette inauguration est donc une double inauguration. “Une dynamique territoriale au service du développement et du déploiement de la 5G”, termine David Glijer. Le Terminal des Flandres, co-animateur d’innov’Camp - qui gère les conteneurs du Grand Port Maritime, en illustre l'intérêt. "Un des sujets primordiaux sur notre Terminal, c'est de savoir à tout moment où se trouve un conteneur", explique Loïc Lecomte, son DSI. Les dockers remontaient également des problèmes de réseau. La 5G apporte davantage de sécurité et des temps de latence très courts. Plutôt que de chercher ailleurs, le Terminal s'est rapproché du Digital Lab : "Il y a déjà ici un écosystème qui fonctionne".

Les startups y voient un terrain d'essai

Pour Aurélien Castel, CEO de Symalean, éditeur de logiciels qualité-sécurité-environnement d'une trentaine de salariés, l'enjeu est de collecter les besoins directement sur le terrain, de tester les solutions en conditions réelles, puis de les déployer. "C'est bien de développer un produit, mais il faut qu'il soit adapté aux besoins du terrain", souligne t-il. UBI CITÉ, filiale d'innovation du groupe Altitude spécialisée dans la donnée territoriale, portera aussi une verticale du projet. Côté industriel, ArcelorMittal met en avant l'IA appliquée à l'image : ses 350 chariots automoteurs sont équipés d'un système qui anticipe les interactions à risque. Autre chantier, l'IA au service du transfert des connaissances avant le départ à la retraite des experts. Implanté depuis plus de 65 ans sur le territoire, le groupe assure vouloir "redonner un peu de ce qu'on reçoit".

Une stratégie du "coup d'avance"

Pour Patrice Vergriete, président de la CUD et maire de Dunkerque, Innov'CAMP prolonge la stratégie du "coup d'avance" du territoire. D'abord tournée vers la transition écologique et énergétique, vers la décarbonation industrielle et ses infrastructures, elle intègre désormais la transition numérique, de l'IA à la robotique “qui vont transformer l’économie et les métiers de demain”. Dans ce cadre, "l'infrastructure numérique ne suffit pas, il faut aussi le réseau d'acteurs qui va avec, un écosystème autour du digital qui permettra à nos entreprises d’y trouver des services", insiste-t-il. De la compétitivité pour les industries mais pas seulement. Les usages publics envisagés sont déjà concrets avec des perspectives dans la mobilité, la gestion des déchets ou la sécurité.