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Normandie : 70 fromageries mobilisées pour les fromages AOP

Du 3 au 10 octobre 2026, 70 crèmeries-fromageries normandes participeront à une semaine dédiée aux quatre fromages AOP de la région. L’opération met en avant un écosystème qui relie producteurs de lait, transformateurs et commerces spécialisés autour de produits ancrés dans le territoire.

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© Bienvenue à la ferme – La Fromagerie du Petit Frévillais.

© Bienvenue à la ferme – La Fromagerie du Petit Frévillais.

Par J.M
La Gazette Normandie
Publié le 25 septembre 2026 - Mis à jour le 25 septembre 2026

Pendant une semaine, les quatre fromages AOP de Normandie seront au centre d’une opération menée dans 70 crèmeries-fromageries. Du 3 au 10 octobre 2026, les consommateurs pourront acheter du Camembert de Normandie, du Pont-l’Évêque, du Livarot ou du Neufchâtel chez les professionnels participants et prendre part à un jeu permettant notamment de gagner de nombreux lots.

Au-delà de l’animation commerciale, l’événement cherche à mettre en lumière toute une chaîne de production. Derrière chaque fromage AOP interviennent des producteurs de lait, des fabricants fermiers ou laitiers et des crèmiers-fromagers. Les visites proposées dans les exploitations doivent également permettre au public de mieux comprendre les pratiques agricoles et les exigences liées aux cahiers des charges des appellations.

Les AOP structurent les filières alimentaires

Le modèle des appellations d’origine protégée repose sur un lien étroit entre produit, savoir-faire et territoire. Pour les filières agricoles et alimentaires, cette reconnaissance permet de différencier les productions et de maintenir une activité économique associant agriculture, transformation et distribution.

En Normandie, les quatre AOP fromagères constituent ainsi un marqueur du patrimoine alimentaire régional, mais aussi un réseau économique reliant les exploitations laitières aux commerces spécialisés.