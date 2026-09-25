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Enrichir sa stratégie du contentieux avec la médiation

La médiation est désormais entrée dans une phase plus active au sein des tribunaux, des cabinets d’avocats et des entreprises. Reconnue comme très efficace pour la résolution des différends, elle se révèle indispensable pour leur prévention.

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Olivier Maës, médiateur – vice-président de l’Association Médiation Hauts-de-France et Xavier Bacquet, médiateur, président de l’association. ©Lena Heleta

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Par La Rédaction
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 25 septembre 2026 - Mis à jour le 25 septembre 2026
<p>La médiation, soutenue par les évolutions législatives et la pratique judiciaire, a connu cette dernière décennie un développement notoire qui a démontré toute l’efficacité de ce mode amiable, notamment auprès des acteurs économiques qui ne peuvent aujourd’hui ignorer cet outil de gestion du contentieux.</p><h2>Montée en puissance de la médiation</h2><p>En réponse à l’incitation du droit de l’Union européenne, le législateur français a imposé au justiciable l’obligation de mention des diligences amiables dans ses recours en justice, imposant même un préalable obligatoire d’un mode amiable .

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