Enrichir sa stratégie du contentieux avec la médiation

Professions du Chiffre et du Droit
Le Touquet : les Commissaires aux Comptes réunis en Universités d'automne
22/09/2026 Amandine Pinot
Le Touquet-Paris-Plage (62)
La médiation est désormais entrée dans une phase plus active au sein des tribunaux, des cabinets d’avocats et des entreprises. Reconnue comme très efficace pour la résolution des différends, elle se révèle indispensable pour leur prévention.
Olivier Maës, médiateur – vice-président de l’Association Médiation Hauts-de-France et Xavier Bacquet, médiateur, président de l’association. ©Lena Heleta
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22/09/2026 Amandine Pinot
Le Touquet-Paris-Plage (62)
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29/07/2026 François Taquet
France
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