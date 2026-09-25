La Région Bourgogne Franche-Comté a remis, le 22 septembre, les Prix Innov’BFC 2026 à trois entreprises régionales lors de l’événement Créer Demain, organisé dans le cadre de CONNECT 2026. Parmi les lauréats, deux entreprises implantées en Côte-d’Or ont été distinguées : SINTERMAT, à Venarey-les-Laumes, et le Groupe Bordet, à Leuglay.





Les Prix Innov’BFC sont organisés par la Région Bourgogne-Franche-Comté et l’Agence Économique Régionale BFC. En plus des trophées, les lauréats bénéficieront d’une communication promotionnelle, mais aussi d’une dotation dédiée à des prestations de communication.



Des innovations dans l’industrie et la valorisation de la biomasse





SINTERMAT reçoit la mention « Industrie Deeptech » pour ses travaux sur les matériaux innovants. L’entreprise développe des matériaux légers, résistants et durables grâce au procédé de frittage flash. Ces matériaux sont destinés notamment à l’aéronautique et au spatial, à l’énergie, à la défense et à l’automobile.





Le jury a notamment retenu la capacité de l’entreprise à développer cette technologie tout en adoptant une démarche responsable dans ses procédés de production. SINTERMAT a bénéficié de plusieurs dispositifs d’accompagnement et de financement, dont des aides régionales à l’investissement matériel et à l’innovation, des financements de l’ADEME et un soutien européen du FEDER.





De son côté, le Groupe Bordet a obtenu la mention « Éco-Innovez ». L’entreprise a été récompensée pour PYROBIOIL4.0, un procédé de pyrolyse lente en continu et en circuit fermé destiné à valoriser la biomasse ligneuse locale en charbon végétal, bio-huiles et énergie.





Le jury a souligné la dimension éco-innovante de cette démarche, qui associe valorisation de ressources locales, performance industrielle et réduction de l’empreinte environnementale. Le projet a notamment bénéficié d’un accompagnement technique de l’Accélérateur Bois de Bpifrance et de plusieurs soutiens financiers.



















